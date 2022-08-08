«Беспрецедентно для военной истории». Мировые СМИ — о критических рисках аварии на Запорожской АЭС из-за ее обстрелов и оккупации Россией 8 августа, 12:47 Сюжет С шестью реакторами ЗАЭС является крупнейшей АЭС в Европе. На фото — российский военный на фоне оккупированной станции (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

5−6 августа Россия несколько раз обстреляла объекты Запорожской атомной электростанции — крупнейшей в Европе АЭС, которую еще в начале марта оккупировали войска РФ. Украина усилила призывы признать Россию спонсором терроризма, а мировые СМИ пишут о беспрецедентных для ядерной эпохи рисках повреждения ЗАЭС из-за действий РФ.

В результате российских обстрелов, в которых оккупанты традиционно пытаются обвинить Украину, 5 августа на Запорожской АЭС были повреждены линии электропередач, из-за чего четвертый энергоблок ЗАЭС отключили от энергосистемы. Всего на ЗАЭС шесть реакторов.



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В субботу, 6 августа, армия РФ снова обстреляла площадку оккупированной ЗАЭС: ракеты упали вблизи хранилища отработанного ядерного топлива. Осколки от взрывов повредили около 800 кв. м окон в разных постройках станции, один из ее работников получил осколочное ранение. Кроме того, российские ракеты повредили три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Теперь своевременно отследить ухудшение радиационной обстановки или утечку радиации из контейнеров хранилища пока невозможно, пояснили в Энергоатоме. В компании считают атаки РФ «актами ядерного терроризма» и убеждены, что Москва преследует несколько целей: разрушить инфраструктуру станции, повредить линии электропередач и снабжение энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг страны.

«Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию — сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся», — заявили в Энергоатоме.

Там также уличили Россию в «фактическом минировании» двух энергоблоков станции, где российские войска разместили в машинных залах военную технику с оружием и взрывчаткой. «И это в дополнение к минированию береговой линии ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища», — рассказали в компании.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие действия армии РФ — еще один аргумент в пользу признания России страной — спонсором терроризма и введения жестких санкций против российской атомной отрасли. «Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта — это откровенное, дерзкое преступление, акт террора. Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС», — сказал он.

В МИД Украины напомнили, что возможные последствия попадания российских ракет в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы. Украинские дипломаты призывает мировое сообщество заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль Украины ради безопасности всего мира.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси потребовал допустить инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. После ее обстрелов российскими войсками он заявил о «вполне реальной опасности ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами».

К этому призыву присоединился Евросоюз, где осудили военную деятельность России в районе Запорожской АЭС и призвали страну-агрессора предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к станции. 8 августа допустить миссию МАГАТЭ на станцию потребовал и генсек ООН Антониу Гуттериш. «Любая атака на атомную станцию ​​— это самоубийство», — заявил он.

Ситуация вокруг ЗАЭС оказалась в центре внимания мировых СМИ. НВ собрал выдержки из нескольких свежих публикаций, в которых анализируют созданные Россией угрозы ядерной безопасности Украины и всей Европы. Во всех материалах цитатируют фразу из недавнего заявления Энергоатома: «В этот раз ядерной катастрофы удалось избежать чудом, но чудеса не могут длиться вечно».

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CNN напоминает, что опасения относительно безопасности Запорожской АЭС росли с тех пор, как российские войска захватили площадку станции в марте, однако «достигли критической точки» после обстрелов 5 августа — теперь от лица МАГАТЭ звучат предупреждения том, что боевые действия в районе оккупированной станции могут привести к «ядерной катастрофе».

Американский телеканал дает понять, что, вопреки заявлениям российской пропаганды, ответственность за критические для ЗАЭС риски страны Запады возлагают именно на Москву. Так, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель охарактеризовал удары по станции как «серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример того, как Россия пренебрегает международными нормами». Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в использовании станции для прикрытия своих войск, а министерство обороны Великобритании заявило, что действия России на оккупированной ею ЗАЭС де-факто являются саботажем ее безопасной работы.



«Некоторые западные и украинские чиновники полагают, что Россия использует гигантский ядерный объект в качестве плацдарма для защиты своих войск и организации атак, поскольку они считают, что Киев не будет открывать ответный огонь и рисковать спровоцировать кризис», — пишет CNN.



Чтобы пояснить масштаб рисков, который провоцирует РФ, телеканал приводит цитату главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил: «Любой огонь, открытый по объекту или с него, будет равносилен игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями».



Wall Street Journal пишет, что серия ударов по станции «породила опасения, что война может привести к ядерной катастрофе». Издание называет новые обстрелы ЗАЭС «последним в череде инцидентов на ядерных объектах Украины», включая предыдущий пожар в районе ЗАЭС [в марте], спровоцированный российской ракетой, и отключение электроэнергии на ЧАЭС, где Украина восстановила контроль после того, как Москва в марте вывела свои войска с севера Украины".



WSJ напоминает, что, по информации Украины, около 500 российских военнослужащих находятся на атомной станции, откуда в течение нескольких недель они обстреливают ракетами украинские позиции.

New York Times подчеркивает, российские военные используют Запорожскую АЭС как «базу для атак на контролируемый Украиной город Никополь» на противоположном берегу Днепра. Издание констатирует, что волна возмущения из-за нарушений ядерной безопасности (в частности заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси) пока «не возымела никакого действия, чтобы вытеснить российскую армию с объекта».

NYT отдельно отмечает слова Гросси о том, что ситуация на ЗАЭС сейчас беспокоит его гораздо больше, чем в районе Чернобыльской АЭС, которую в начале войны на некоторое время также оккупировали российские войска.



И если на ЧАЭС после ухода российский войск инспекторы МАГАТЭ уже восстановили датчики радиационного контроля и другие устройства выявления радиации, то специалисты агентства пока не могут получить доступ к ключевым объектам реакторов в Запорожье, поскольку присутствие и обстрелы российских оккупационных войск в районе станции делают такой визит слишком опасным для инспекторов. Это повышает вероятность того, что, если объекту будет нанесен ущерб, то реальную опасность будет как минимум трудно оценить, добавил Гросси.



NYT также акцентирует на сообщениях украинской стороны о том, что оккупанты блокируют доступ к убежищам на станции для работников ЗАЭС и оказывают другие меры психологического давления, в том числе на сотрудников пункта управления реакторами. Работники ЗАЭС ранее уже подвергались жестким допросам, включая пытки электрическим током, напоминает газета, что увеличивает риск чрезвычайных происшествий на станции из-за человеческой ошибки.

The Washington Post пишет, что профильные эксперты уже давно предупреждают о серьезной угрозе, которую несут интенсивные боевые действия вокруг ЗАЭС, однако субботние удары в районе хранилища отработавшего топлива «вызвали еще большую тревогу».

«Это особенно опасно, поскольку эти здания построены не из того же железобетона, что и здание защитной оболочки реактора, — пояснил WP Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями. — Эти объекты проектировались не как крепости для защиты от внешних ракетных или артиллерийских ударов».



Возможность визита инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС издание оценивает как «маловероятную», тем более что боевые действия в этом районе лишь усиливаются.



Такая ситуация не имеет прецедентов в военной истории, напоминает WP.



«Это первый случай в истории ядерной эпохи, когда крупный ядерный энергетический объект в течение длительного периода времени находится в центре зоны активных боевых действий», — подчеркивает Кимбалл. Он предупреждает, что потеря мощности на станции также представляет собой значительную угрозу. «У каждой из таких электростанций есть ограниченной количество дней, в течение которых возможна работа на резервных дизель-генераторах», — пояснил эксперт.



Немецкая DW собрала мнения экспертов о растущих рисках, которые принесла станции российская армия. Сейчас Запорожская АЭС «чрезвычайно уязвима» для расплавления реакторов, предупреждает Шон Берни, специалист по ядерным технологиям из восточноазиатского отделения Greenpeace. Если станция лишится электропитания из-за возможного усиления боевых действий в этом районе, резервных генераторов и батарей недостаточно для охлаждения не только шести реакторов, но и больших бассейнов с высокорадиоактивным отработанным топливом, предупреждает эксперт.



Отдельно он подчеркнул еще один фактор риска: жизненно важную необходимость свободной и безопасной работы украинского персонала на АЭС. Хотя в России более чем вдвое больше атомных реакторов, чем в Украине, большинство из них — старые модели, поэтому у российских инженеров недостаточно опыта, чтобы обслуживать более новые технологии в Запорожье, подчеркивает Берни.



А гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси еще в конце июля рассказал в интервью DW, что агентство имеет лишь «обрывочные» контакты с украинским персоналом на объекте. Гросси также обеспокоен тем, что необходимое оборудование, включая запасные части для обслуживания реакторов, невозможно доставить из-за прерванных цепочек поставок. «Мы не уверены, что станция получает все необходимое», — предупредил он.



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