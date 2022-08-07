Ядерный шантаж. Россия играет на страхах Запада с помощью Запорожской АЭС — Институт изучения войны

7 августа, 11:15
Россия использует Запорожскую АЭС в качестве ядерного щита (Фото:Энергоатом)

Россия использует Запорожскую АЭС в качестве ядерного щита (Фото:Энергоатом)

В американском Институте изучения войны предполагают, что российские войска используют захваченную Запорожскую АЭС с целью сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.

Об этом говорится в свежем суточном отчете ISW, опубликованном утром 7 августа.

По оценке ISW, Россия, используя ядерный шантаж, стремится подорвать волю Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению. Кроме того, это позволяет оккупантам эффективно использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российским силам и технике.

Видео дня
Читайте также:
Российские войска используют Запорожскую АЭС для обстрела Никополя — ISW

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Читайте также:

Опасная зона: На территории запорожской АЭС россияне обустроили большую военную базу (Фото:АР) Может взорваться как Чернобыль. Чем грозит Украине и миру военная база, созданная оккупантами на Запорожской АЭС — глава Энергоатома

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

21 июля в Энергоатоме сообщили, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Издание The Insider сообщало, что российские войска хранят взрывчатку и боеприпасы вокруг АЭС. По информации источников издания, около 2 августа оккупанты заминировали машинный зал энергоблока 1 АЭС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве "ядерного щита" и назвал действия РФ "вершиной безответственности".

5 августа войска РФ совершили провокацию, дважды обстреляв оккупированную Запорожскую АЭС. При этом россияне обвинили в обстреле ВСУ. Марионетка РФ коллаборант Евгений Балицкий, незаконно назначенный оккупантами главой Запорожской областной оккупационной администрации, заявил, что украинские войска "решили поставить всю Европу на грань ядерной катастрофы, обстреляв АЭС".

Читайте также:

Запорожская АЭС (Фото:Енергоатом via Facebook) Какую угрозу несут российские войска на Запорожской АЭС — Жданов

Российские обстрелы вызвали пожар на водородной станции на АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Запорожская область Ядерная угроза АЭС Запорожская АЭС Ядерный шантаж Энергодар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иоланта Берк: «Есть много причин, по которым люди ощущают тревогу воскресным вечером» (Фото:Andrew Neel/Pexels)
Воскресные страхи — что это и как с ними справиться
Иоланта Берк
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

6 августа, 21:48
Мнения
Клим Ворошилов, председатель Верховного совета СССР, во время визита в Северный Вьетнам с Хо Ши Мином, который на тот момент был президентом, премьер-министром и генеральным секретарем компартии своей страны. Май 1957 года (Фото:DR)
Товарищ Хо танцует с товарищем Климом /
Какая на самом деле была мужская дружба на высших ступенях советской власти
6 августа, 15:45
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X