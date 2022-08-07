Ядерный шантаж. Россия играет на страхах Запада с помощью Запорожской АЭС — Институт изучения войны 7 августа, 11:15 Россия использует Запорожскую АЭС в качестве ядерного щита (Фото:Энергоатом)

В американском Институте изучения войны предполагают, что российские войска используют захваченную Запорожскую АЭС с целью сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.

Об этом говорится в свежем суточном отчете ISW, опубликованном утром 7 августа.

По оценке ISW, Россия, используя ядерный шантаж, стремится подорвать волю Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению. Кроме того, это позволяет оккупантам эффективно использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российским силам и технике.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

21 июля в Энергоатоме сообщили, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Издание The Insider сообщало, что российские войска хранят взрывчатку и боеприпасы вокруг АЭС. По информации источников издания, около 2 августа оккупанты заминировали машинный зал энергоблока 1 АЭС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве "ядерного щита" и назвал действия РФ "вершиной безответственности".



5 августа войска РФ совершили провокацию, дважды обстреляв оккупированную Запорожскую АЭС. При этом россияне обвинили в обстреле ВСУ. Марионетка РФ коллаборант Евгений Балицкий, незаконно назначенный оккупантами главой Запорожской областной оккупационной администрации, заявил, что украинские войска "решили поставить всю Европу на грань ядерной катастрофы, обстреляв АЭС".

Российские обстрелы вызвали пожар на водородной станции на АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.



Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.



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