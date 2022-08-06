«МАГАТЭ должно получить доступ». Евросоюз осудил военную деятельность РФ вокруг Запорожской АЭС 6 августа, 15:48 Российский военный на фоне Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Евросоюз осудил военную деятельность России в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

«ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил безопасности на ядерных объектах и ​​очередной пример игнорирования РФ международных норм. МАГАТЭ должно получить доступ», — заявил на своей странице в Twitter высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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5 августа издание The Insider со ссылкой на источники на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, с марта оккупированной РФ, сообщило о подозрительной активности российских солдат на территории АЭС и возможном минировании электростанции.

В распоряжении издания есть видео, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают неизвестный груз.

По данным источника, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал был заминирован.

Согласно показаниям другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками.

По данным источника, вблизи села Водяное, ближайшем к АЭС, находятся батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно.

Обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, оба источника считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, вследствие обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали две системы безопасности и запустились дизели (это значит, что обесточилась система безопасности блока).



С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, так как ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

21 июля пресс-служба Энергоатома сообщила, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».



5 августа войска РФ осуществили провокацию, дважды обстреливав оккупированную Запорожскую АЭС. В результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. Также оккупанты обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, из-за чего возник пожар.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС «вышла из-под контроля».

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