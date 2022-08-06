Из-за российских обстрелов 4-й энергоблок Запорожской АЭС отключён от энергосистемы 6 августа, 09:33 Российские оккупанты обстреливают территорию Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом / Telegram)

Вечером в пятницу, 5 августа, войска РФ обстреляли магистраль, транспортирующую водород на Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную сейчас россиянами. В результате возник пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Вчера вечером вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет», — сообщил Старух в Telegram.

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Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Глава ОВА сообщил, что утром 6 августа враг также нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе города Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения не зафиксированы.

Кроме того, ночью обстрелу со стороны оккупантов подверглась промплощадка пгт Степногорск. Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах общины электроснабжение отсутствует.



В пятницу, 5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС.

Первый обстрел был произведен около 14:30 из оккупированного Энергодара. Тогда три «прилета» были зафиксированы у промышленной площадки ЗАЭС.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что российские войска также обстреляли кварталы города со стороны ЗАЭС.

Во второй раз оккупанты обстреляли АЭС вечером. Зафиксировано три «прилета». Снаряды были выпущены по площадке станции возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Из-за серьезного повреждения азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса возникла угроза утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, заявили в Энергоатоме.



Перед обстрелом сотрудники Росатома, незаконно находившиеся на АЭС, покинули территорию станции, вероятно, зная о готовящемся обстреле.

Украинский персонал Запорожской АЭС находится на месте и выполняет все меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности и устраняет последствия повреждений.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

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