Из-за российских обстрелов 4-й энергоблок Запорожской АЭС отключён от энергосистемы

6 августа, 09:33
Российские оккупанты обстреливают территорию Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом / Telegram)

Российские оккупанты обстреливают территорию Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом / Telegram)

Вечером в пятницу, 5 августа, войска РФ обстреляли магистраль, транспортирующую водород на Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную сейчас россиянами. В результате возник пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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«Вчера вечером вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет», — сообщил Старух в Telegram.

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Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Глава ОВА сообщил, что утром 6 августа враг также нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе города Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения не зафиксированы.

Кроме того, ночью обстрелу со стороны оккупантов подверглась промплощадка пгт Степногорск. Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах общины электроснабжение отсутствует.

В пятницу, 5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС.

Первый обстрел был произведен около 14:30 из оккупированного Энергодара. Тогда три «прилета» были зафиксированы у промышленной площадки ЗАЭС.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что российские войска также обстреляли кварталы города со стороны ЗАЭС.

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Во второй раз оккупанты обстреляли АЭС вечером. Зафиксировано три «прилета». Снаряды были выпущены по площадке станции возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Из-за серьезного повреждения азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса возникла угроза утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, заявили в Энергоатоме.

Перед обстрелом сотрудники Росатома, незаконно находившиеся на АЭС, покинули территорию станции, вероятно, зная о готовящемся обстреле.

Украинский персонал Запорожской АЭС находится на месте и выполняет все меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности и устраняет последствия повреждений.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

https://www.youtube.com/watch?v=51GCa73qP7k&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Запорожская область Запорожье НАЭК Энергоатом АЭС Запорожская АЭС Энергодар Война России против Украины

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