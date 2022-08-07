Зеленский обсудил ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС с президентом Евросовета Мишелем 7 августа, 15:26 Россия использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники (Фото:Энергоатом)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ядерный терроризм России и действия российских оккупантов на Запорожской АЭС с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Поговорили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Рассказал ему об обстановке на поле боя, в том числе на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества — санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо», — написал Зеленский.

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По его словам, во время разговора было положительно оценено начало экспорта украинского зерна по морскому пути.

«Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мерам. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины», — подытожил Зеленский.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС



Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.



Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

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