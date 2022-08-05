Обстрел Запорожской АЭС. Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы — МИД

5 августа, 20:58
Запорожская АЭС (Фото:en.gov.ua)

Запорожская АЭС (Фото:en.gov.ua)

МИД Украины решительно осуждает действия российских оккупационных войск, которые 5 августа дважды обстреляли захваченную ими Запорожскую АЭС.

В частности, на фоне циничного видеозаявления российского диктатора Владимира Путина на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте.

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«Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы», — заявили в МИД.

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Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль Украины ради безопасности всего мира.

В пятницу, 5 августа, оккупанты совершили обстрел Запорожской АЭС около 14:30 из оккупированного Энергодара. Тогда три «прилета» были зафиксированы возле промышленной площадки ЗАЭС.

Уже вечером, около 19:00, россияне еще раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксированы серьезные повреждения.

В свою очередь, мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что российские войска также обстреляли кварталы города со стороны ЗАЭС.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

https://www.youtube.com/watch?v=51GCa73qP7k

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Ядерная угроза Запорожская АЭС Война России против Украины

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