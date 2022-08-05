Может взорваться как Чернобыль. Чем грозит Украине и миру военная база, созданная оккупантами на Запорожской АЭС — глава Энергоатома 5 августа, 13:46 Эксклюзив НВ Опасная зона: На территории запорожской АЭС россияне обустроили большую военную базу (Фото:АР)

Армия РФ прикрывается ЗАЭС в качестве «атомного щита», издевается над персоналом станции и пытается украсть всю ту энергию, которую она производит, говорит президент Энергоатома Петр Котин.

С начала марта российские военные захватили Запорожскую атомную электростанцию ( АЭС) и обустроили там военную базу, где находятся полтысячи солдат и много техники. Также неоднократно станция была в опасности — прямо над нею пролетали российские ракеты. Все эти действия угрожают Украине и миру повторением Чернобыльской аварии — обширной техногенной катастрофы с многолетними последствиями. В МАГАТЭ, международном агентстве по атомной энергии, уже заявили, что ЗАЭС полностью вышла из-под контроля. Причем в этой организации акцентируют — ситуация парадоксальная, поскольку ЗАЭС контролирует Россия, а руководит ядерными операциями украинский персонал: мол, это приводит к неизбежным столкновениям и возможному насилию.

Видео дня

Россияне еще пытаются обойти технические преграды и присоединить ЗАЭС к российским сетям.

Какие угрозы несет оккупация атомной станции, как она работает, где хранится ее ядерное топливо и что вообще будет с украинской энергетикой, — все это НВ рассказал Петр Котин, руководитель государственного концерна Энергоатом, оператор всех отечественных АЭС.

- Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?

— Запорожская АЭС находится в оккупации с 4 марта. Россияне там находятся уже больше 5 месяцев. Тяжелая военная техника дислоцирована непосредственно на территории станции — до 50 единиц техники и до 500 солдат. Фактически они используют площадку АЭС в качестве военной базы. Там много ядерного материала, поэтому они думают, что никто не будет атаковать непосредственно на площадке станции. Поэтому оккупанты чувствуют себя в относительной безопасности. Станция работает на энергосистему Украины, но не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг станции. АЭС работает под нашим руководством, персонал тоже украинский. Мы с ними работаем в режиме круглосуточного контакта. Такого нет, чтобы мы не имели с ними связи или что русские ими управляют. Оккупанты полностью контролируют безопасность на станции: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Регулярны случаи издевательства русских над персоналом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.