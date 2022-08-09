Эксперты объяснили, что будет, если РФ взорвет Запорожскую АЭС

9 августа, 09:45
Жертвами теракта РФ на ЗАЭС могут стать десятки тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жертвами теракта РФ на ЗАЭС могут стать десятки тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне российских угроз подорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказали, к чему может привести такой шаг.

Как сообщается, для оценки возможных последствий катастрофы эксперты отталкивались от характеристик, зафиксированных при аварии на Чернобыльской АЭС.

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По их словам, важным фактором для сравнения является количество ядерного топлива.

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На взорвавшемся в 1986 году четвертом энергоблоке было около 2000 топливных сборок, тогда как на ЗАЭС в шести реакторах и хранилище отработанного топлива их до 18 000.

Таким образом, вероятные последствия подрыва россиянами электростанции в Энергодаре могут быть в 10 раз больше, чем в Чернобыле.

Возможные последствия для экологии и человечества:

  • Площадь потенциальной зоны отчуждения составит — до 30 000 км2 (как 10 Чернобыльских зон отчуждения),
  • Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и сельского хозяйства,
  • Площадь потенциальной загрязненной территории — до 2 000 000 км2 (площадь трех Украин),
  • От ветра зависит степень заражения других территорий Украины, России, Беларуси и Европы,
  • Количество ликвидаторов — от 1 млн человек,
  • Погибших — десятки тысяч, в зависимости от текущего количества человек на территории Запорожской области,
  • Количество эвакуированных/отселенных лиц — от 2 млн человек,
  • Загрязненный на необъятное количество лет Днепр,
  • Выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. На Украину придется основную часть выбросов.

«Важно понимать, что выброс радиоактивного цезия при возможной аварии в Запорожье будет одноразовым, и то, куда он направится, будет зависеть от метеорологических условий», — отмечают специалисты.

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При этом к аварии на ЗАЭС может привести не только ее намеренный подрыв, но и попадание какого-либо снаряда, или даже просто масштабный пожар.

На данное время российские оккупанты разместили свою военную технику в машинном зале первого энергоблока, где находится турбогенератор и хранится большое количество легковоспламеняющихся технических масел (десятки тонн).

В Энергоатоме ранее обнародовали заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который пригрозил, что, если российским войскам придется отступать с ЗАЭС, то они оставят там «выжженную пустыню».

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Также отмечается, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект.

В связи с этим председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал мировое сообщество ответить на угрозы РФ, поскольку на кону не только судьба Украины, но и всей планеты.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

ВС РФ захватили ее еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Ядерная угроза Минэкологии Чернобыль Запорожская АЭС Энергодар Экологическая катастрофа Война России против Украины

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