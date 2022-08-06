Чтобы обесточить юг. Российские военные обстреливают ЗАЭС, потому что хотят отсоединить ее от энергосистемы Украины — Энергоатом 6 августа, 21:04 Стелла в виде аббревиатуры «АЭС» возле Запорожской атомной электростанции (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В компании Энегоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Эти артобстрелы пресс-служба Энергоатома в его Telegram-канале назвала «актами ядерного терроризма».

«Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию — сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому обстрелы станции с высокой вероятностью продолжатся», — считают в Энергоатоме.

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В компании добавили, что этому могут помешать слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, и постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных с крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации.

«Необходимо вернуть ЗАЭС статус мирного гражданского объекта, которым она была до российского вторжения. Если сейчас этого не сделать, то Россия реализует свой план по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов», — подчеркивается в сообщении.

В Энергоатоме утверждают, что находящиеся на станции представители Росатома координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

«Кроме разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, этот план также включает дальнейшее полное обесточивание станции (блэкаут) с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ситуацию значительно усложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе атомной электростанции.

В Энергоатоме добавили, что оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающий берег Каховского водохранилища.

«Вскоре все это с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что оккупационные войска могли заминировать Запорожку АЭС, сообщало издание The Insider.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

21 июля прессслужба Энергоатома сообщила, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве "ядерного щита" и назвал действия РФ "вершиной безответственности".



5 августа войска РФ совершили провокацию, дважды обстреляв оккупированную Запорожскую АЭС. В результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. Также оккупанты обстреляли магистраль, которая транспортировала водород на ЗАЭС, из-за чего возник пожар.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС «вышла из-под контроля».

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