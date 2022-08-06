Российские войска могли заминировать Запорожскую АЭС — The Insider

6 августа, 15:07
Российские войска завезли неизвестный груз на Запорожскую АЭС (Фото:The Insider)

Российские войска завезли неизвестный груз на Запорожскую АЭС (Фото:The Insider)

The Insider со ссылкой на источники на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, с марта оккупированной РФ, сообщает о подозрительной активности российских солдат на территории АЭС и возможном минировании электростанции.

В распоряжении издания есть видео, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают неизвестный груз.

По данным источника, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал был заминирован.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=dQ_Gua00oiI&feature=emb_title&ab_channel=TheInsider
Читайте также:

Опасная зона: На территории запорожской АЭС россияне обустроили большую военную базу (Фото:АР) Может взорваться как Чернобыль. Чем грозит Украине и миру военная база, созданная оккупантами на Запорожской АЭС — глава Энергоатома

Согласно показаниям другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками.

По данным источника, вблизи села Водяное, ближайшем к АЭС, находятся батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно.

По данным источника, захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву.

Обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, оба источника считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, вследствие обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали две системы безопасности и запустились дизели (это значит, что обесточилась система безопасности блока).

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Читайте также:

Запорожская АЭС (Фото:Енергоатом via Facebook) Какую угрозу несут российские войска на Запорожской АЭС — Жданов

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, так как ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

21 июля пресс-служба Энергоатома сообщила, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку.

Читайте также:

Запорожская АЭС (Фото:en.gov.ua) Обстрел Запорожской АЭС. Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы — МИД

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

5 августа войска РФ осуществили провокацию, дважды обстреливав оккупированную Запорожскую АЭС. В результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. Также оккупанты обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, из-за чего возник пожар.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС "вышла из-под контроля".

https://www.youtube.com/watch?v=51GCa73qP7k&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Запорожье НАЭК Энергоатом Ядерная угроза Юг Украины АЭС Запорожская АЭС Энергодар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Мюли с квадратным носком в сочетании с брюками свободного кроя — шикарный офисный образ (Фото:instagram.com/camillecharriere)
Альтернатива привычным босоножкам /
Минималистичный обувной тренд, которые выбирают известные модницы летом
6 августа, 12:36
Красота и мода
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

6 августа, 10:47
Мнения
Во время укладки объемных локонов используйте большую круглую щетку или брашинг (Фото:instagram.com/matildadjerf)
Не выходят из моды /
Прически из 70-х, которые пользуются популярностью
6 августа, 10:06
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X