Зеленский — об обстреле ЗАЭС российскими войсками: Откровенный акт террора

5 августа, 23:03
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 5 августа, отреагировал на обстрел российскими оккупантами Запорожской АЭС.

Глава государства подчеркнул, что армия страны-террориста России два раза за день создала очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе.

«Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта — это откровенное, дерзкое преступление, акт террора. Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС», — сказал он.

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Зеленский добавил, что действия оккупантов — еще один аргумент в пользу признания России страной-спонсором терроризма и введения жестких санкций против российской атомной отрасли, поскольку «тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии».

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5 августа российские войска дважды обстреляли Запорожскую АЭС. По данным компании Энергоатом, во время второго обстрела оккупанты попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

Из-за серьезного повреждения азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса возникла угроза утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Запорожская АЭС Владимир Зеленский ЗАЭС Военные преступления РФ Война России против Украины российский терроризм государство-спонсор терроризма

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