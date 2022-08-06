«Опасность ядерной катастрофы». МАГАТЭ после обстрела настаивает на получении доступа на Запорожскую АЭС 6 августа, 21:50 Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси требует доступа на Запорожскую АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, что подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами», — говорится в заявлении Гросси.

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Он отметил неприемлемость военных действий, которые ставят под угрозу Запорожскую АЭС и заявил, что «их надо избегать любой ценой».

«Я решительно и настойчиво призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность возле этого важного ядерного объекта с шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее, или против ее персонала», — заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что украинский персонал, работающий на оккупированной станции, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз или давления, которые тоже подрывают безопасность АЭС.

«Чтобы предотвратить дальнейший выход из-под контроля, присутствие МАГАТЭ для оказания технической поддержки в области ядерной безопасности имеет первостепенное значение. … Вот уже четыре месяца я готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям на крупнейшую в стране Запорожскую атомную электростанцию … Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно. Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать — и еще раз буду настаивать — на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец-то состоялась», — заявил он.

Ранее о том, что оккупационные войска могли заминировать Запорожку АЭС, сообщало издание The Insider.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

21 июля прессслужба Энергоатома сообщила, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».



5 августа войска РФ совершили провокацию, дважды обстреляв оккупированную Запорожскую АЭС. В результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. Также оккупанты обстреляли магистраль, которая транспортировала водород на ЗАЭС, из-за чего возник пожар.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что захвачена оккупантами Запорожская АЭС «вышла из-под контроля».

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