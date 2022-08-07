Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС: ракеты попали в площадку возле ядерных отходов — Энергоатом 7 августа, 13:30 Россияне снова обстреляли Запорожскую АЭС и уже успели обвинить в этом ВСУ (Фото:Энергоатом)

Российские военные вечером в субботу, 6 августа, снова обстреляли площадку оккупированной Запорожской атомной электростанции. Ракеты упали вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.



Об этом сообщили в ГП Энергоатом.

«Вчера, 6 августа 2022 года, вечером российские оккупанты в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Они попали по площадке ЗАЭС прямо рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива», — отмечается в сообщении.

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Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно, отметили в Энергоатоме.

Кроме того, из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 кв. м оконных поверхностей в разных постройках станции.

В результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС — он был доставлен в городскую больницу.

В Энергоатоме отметили, что все российские военные (около 500 человек), которые находились на территории АЭС, а также персонал Росатома заранее спрятались в бункерных помещениях станционного кризисного центра и центра технической поддержки.



Российские военные стреляли также вблизи территории завода строительных конструкций и водозабора города Энергодар.

Государственное предприятие отмечает, что ядерной катастрофы удалось избежать лишь чудом, и призывает немедленно вывести российские войска с территории атомной электростанции и установить в районе расположения ЗАЭС демилитаризованную зону.

«Нужно срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы», — подчеркнули в Энергоатоме.

Кремлевские пропагандисты со ссылкой на оккупационные власти Энергодара уже успели обвинить украинские войска в обстреле ЗАЭС. По сообщению российских СМИ, в зоне поражения оказалась территория хранения ядерного топлива, а фрагменты ракеты Ураган упали в 400 метрах от энергоблока.

Фото: РИА Новости

Это уже не первый обстрел АЭС со стороны российских войск. 5 августа оккупанты дважды за день обстреляли электростанцию.

При этом россияне обвинили в обстреле ВСУ. Марионетка РФ коллаборант Евгений Балицкий, незаконно назначенный оккупантами главой Запорожской областной оккупационной администрации, заявил, что украинские войска «решили поставить всю Европу на грань ядерной катастрофы, обстреляв АЭС».

Российские обстрелы вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.



Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Ядерный терроризм РФ: происходящее на оккупированной Запорожской АЭС



Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

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