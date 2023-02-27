Залужный обсудил с Милли усиление ПВО и предоставление истребителей F-16 Украине 27 февраля, 19:45 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный сообщил, что обсудил поставки военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, а также ситуацию на линии фронта и дальнейшие планы Сил обороны по освобождению наших территорий.

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«Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе и за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F-16», — подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил Милли, руководство и народ США за последовательную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

«Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники — это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим», — добавил Залужный.

26 февраля в Белом доме заявили, что возможная передача Украине истребителей F-16 сейчас не срочная и это вопрос на будущее.

Ранее Байден отклонил эту просьбу, заявив журналистам в конце января, что не будет посылать F-16 в Украину.

В то же время Зеленский и официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, заявили, что дискуссия открыта.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что «картина меняется» в зависимости от потребностей Украины.



Вопрос истребителей Байден и Зеленский обсуждали во время встречи в Киеве 20 февраля.

Не определились относительно истребителей и другие союзники Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будет передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при наличии коллективного решения Запада.

Великобритания стала первой и пока единственной страной, которая объявила, что будет учить украинских пилотов. В то же время, министр обороны Британии говорил, что британские истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.