Бьют дальше, чем HIMARS. Американский советник Залужного объяснил, зачем ВСУ нужны ракеты ATACMS и истребители F-16 5 февраля, 14:40 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

ВСУ нуждаются в дальнобойных ракетах типа ATACMS и истребителях типа F-16, чтобы атаковать российских оккупантов там, куда не достают системы HIMARS, заявил спецсоветник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в интервью Укринформу.

По его словам, россияне переместили склады поставок за пределы радиуса действия HIMARS. Поэтому Украина нуждается в способности стрелять в глубину позиций врага и уничтожать любые склады, большие скопления живой силы и пункты управления.



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Райс считает, что такую помощь Запад должен оказать как можно быстрее, чтобы ВСУ смогли воспользоваться ею уже весной или летом для отражения атак оккупантов и проведения контрнаступления.

В январе заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что касательно поставок ATACMS в Украину США придерживаются позиции «согласны не соглашаться». CNN со ссылкой на источники писало, что на фоне этого британские официальные лица более открыты по поводу предоставления украинским военным подобных систем.

О возможности передачи F-16 заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявлял, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

Однако позже президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, будет ли поставлять страна F-16 Украине. При этом он не детализировал свои слова.