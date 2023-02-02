Премьер Польши — о передаче Украине истребителей F-16: «Это должно быть решение НАТО»

2 февраля, 17:12
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Самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitake)

Самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitake)

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что поддерживает передачу Украине истребителей F-16, если партнеры НАТО коллективно решат это сделать.

«Если бы это было решением всего НАТО, я был бы за передачу этих истребителей. Это должно быть решение НАТО, а не только Польши, но и многие другие страны должны принять в этом участие», — сказал он в интервью Bild.

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Он добавил, что цель западных партнеров — поддержка Украины до победы над РФ, а также позволить ей сохраняет свой суверенитет, свободу и территориальную целостность.

«Это очень важно, и я также рассматриваю эту войну как поворотный момент в нашей истории. Потому что не дай Бог, чтобы Россия выиграла эту войну, это означало бы совсем другой ландшафт в Европе», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что Украина должна самостоятельно решать, какой будет ее победа.

Инфографика: НВ

29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

https://www.youtube.com/embed/Qd5Z8fNHuLo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша НАТО Истребители Самолеты F-16 Матеуш Моравецкий

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