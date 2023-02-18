Истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны — министр обороны Британии.

18 февраля, 14:48
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Британский истребитель Тайфун (Typhoon) (Фото:gov.uk)

Британский истребитель Тайфун (Typhoon) (Фото:gov.uk)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребители Typhoon только после окончания войны.

Об этом он сказал в интервью Spiegel.

Уоллес подчеркнул, что быстрых поставок истребителей не будет.

«По крайней мере, не будет на этом этапе войны, и, я уверен, что не через шесть месяцев. Пройдет достаточно много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину, давайте будем честными по этому поводу», — сказал Уоллес.

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По его словам, современные самолеты, такие как Eurofighter Typhoon, будут поставлены в Украину только после войны.

Британский министр добавил, что такая позиция является "консенсусом западных партнеров".

"Со всем тем, будучи в принципе готовыми сделать этот шаг в определенный момент, мы еще раз сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это будет нужно", - сказал Воллес.

Кроме того, министр предостерег от завышенных ожиданий относительно недавно принятого решения о поставках танков Украине.

«Конечно, танки сделают украинцев сильнее, но это не волшебное зелье, которое меняет все ото дня ко дню», — сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон 8 февраля призвал передать ВСУ британские истребители.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также призвал власти страны предоставить ВСУ самолеты Typhoon и больше танков Challenger 2.

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Уоллес в ответ заявил, что вместо срочной передачи Киеву самолетов Лондон сосредоточится на «альтернативных методах», которые помогли бы прикрыть Украину с воздуха, используя ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники.

Он также отверг как «нереалистические» предположения экс-премьера Бориса Джонсона о том, что Британия может передать 100 боевых самолетов Typhoon. 

Вместе с тем британские инструкторы начнут обучение украинских пилотов. 

Редактор: София Лазарова

Теги:   Великобритания Тайфун Истребители ВВС Британии Украина-Великобритания Война России против Украины Бен Уоллес Eurofighter Typhoon

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