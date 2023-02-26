«Этот вопрос на будущее». В Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине истребителей F-16 26 февраля, 22:41 F-16 польских воздушных сил (архивное фото) (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

США считают, что возможная передача Украине истребителей F-16 сейчас не срочная и это вопрос на будущее.



Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире ABC News.

По его словам, на каждом этапе войны американский лидер Джо Байден хотел убедиться в том, что Украина получает все необходимое оружие.

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Так, в начале полномасштабного вторжения это были противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. На втором этапе — артиллерия, чтобы помочь сдержать наступление россиян на востоке.

«На этом этапе критически важным элементом является способность к наземному маневрированию. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Поэтому президент говорит о том, что он сосредоточен на этих возможностях. А вопрос о F-16 — это вопрос на будущее», — отметил Салливан.



На вопрос о том, могут ли США в будущем одобрить поставки таких истребителей в Украину, советник Байдена заявил, что не может выходить за пределы сказанного президентом.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что «пока что» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Украине, поскольку они не нужны сейчас.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что отправки истребителей не будет никогда, Байден сказал, что невозможно точно знать, что потребуется украинской обороне в будущем.

Владимир Зеленский неоднократно обращался к США и другим союзникам с просьбой предоставить Украине истребители.

Ранее Байден отклонил эту просьбу, заявив журналистам в конце января, что не будет посылать F-16 в Украину.

В то же время Зеленский и официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, заявили, что дискуссия открыта.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что «картина меняется» в зависимости от потребностей Украины.



Вопрос истребителей Байден и Зеленский обсуждали во время встречи в Киеве 20 февраля.

Не определились относительно истребителей и другие союзники Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будет передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при наличии коллективного решения Запада.

Великобритания стала первой и пока единственной страной, которая объявила, что будет учить украинских пилотов. В то же время, министр обороны Британии говорил, что британские истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.