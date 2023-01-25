Шольц исключил поставки Украине истребителей

25 января, 14:55
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Олаф Шольц также заявив, что войска НАТО в войне в Украине участвовать не будут (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Олаф Шольц также заявив, что войска НАТО в войне в Украине участвовать не будут (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

На фоне согласия Германии передать на нужды ВСУ свои танки Leopard 2 канцлер Олаф Шольц исключил поставки Украине истребителей.

Как сообщает Handelsblatt, об этом он сказал в среду, 25 января.

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Таким образом Шольц прокомментировал соответствующую просьбу в Twitter со стороны бывшего украинского посла, а ныне заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника.

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https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1617964603497123841

По словам канцлера, он не допустит какого-либо давления на Германию по поводу дальнейших поставок вооружений или участия в войне в Украине военнослужащих Североатлантического альянса.

«Непосредственного участия солдат НАТО в войне на Украине не будет», — подчеркнул он.

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Информация о согласии Берлина на поставки Украине танков Leopard 2 появилась в СМИ накануне, а уже на следующий день она была подтверждена официально.

Кроме того, Германия дала разрешение на реэкспорт своих танков другим странам, готовым помочь Украине бронетехникой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Истребители Самолеты Олаф Шольц Война России против Украины

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