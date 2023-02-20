«Вопрос одного-двух месяцев». Резников оценил сроки передачи Украине истребителей

20 февраля, 10:00
Поделиться:
Истребитель F-16 (Фото:Ronald Brendel/flickr.com)

Истребитель F-16 (Фото:Ronald Brendel/flickr.com)

Министр обороны Алексей Резников считает, что вопрос передачи авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

В интервью Бабелю он заявил, что западные страны созрели к передаче боевых самолетов Украине.

Резников отметил, что некоторые страны уже говорят о готовности обучения экипажей.

Видео дня

Читайте также:
«Никаких табу». Франция не исключает обучение украинских пилотов — министр обороны

«Что касается самолетов, мне кажется, они созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности учить наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение — это вопрос месяцев. И когда я говорю „месяцев“, это один-два», — отметил глава Минобороны.

По его словам, сначала Украина будет бороться за получение 50 самолетов, потом — за 100.

Читайте также:
Пелоси призвала США передать Украине истребители F-16

«Каждая страна может дать 10−15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность», — добавил Резников.

Пока что только Великобритания объявила о намерениях начать обучение украинских пилотов на западных самолетах.

Вопрос передачи истребителей Украине также пока находится на этапе переговоров, но западные партнеры допускают такой шаг.

https://www.youtube.com/watch?v=SlAPO5GpKDg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Истребители Самолеты Алексей Резников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X