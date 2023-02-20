«Вопрос одного-двух месяцев». Резников оценил сроки передачи Украине истребителей 20 февраля, 10:00 Истребитель F-16 (Фото:Ronald Brendel/flickr.com)

Министр обороны Алексей Резников считает, что вопрос передачи авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

В интервью Бабелю он заявил, что западные страны созрели к передаче боевых самолетов Украине.

Резников отметил, что некоторые страны уже говорят о готовности обучения экипажей.

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«Что касается самолетов, мне кажется, они созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности учить наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение — это вопрос месяцев. И когда я говорю „месяцев“, это один-два», — отметил глава Минобороны.

По его словам, сначала Украина будет бороться за получение 50 самолетов, потом — за 100.

«Каждая страна может дать 10−15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность», — добавил Резников.

Пока что только Великобритания объявила о намерениях начать обучение украинских пилотов на западных самолетах.

Вопрос передачи истребителей Украине также пока находится на этапе переговоров, но западные партнеры допускают такой шаг.