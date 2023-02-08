Сунак подтвердил, что Британия начнет обучение украинских пилотов и морской пехоты

8 февраля, 20:09
Поделиться:
Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.

Об этом сообщает BBC.

Сунак отметил, что Великобритания будет ускорять поставки оружия для Украины.

"Я уверяю вас, что Британия будет и дальше поддерживать вас", - заявил премьер.

Видео дня

Читайте также:

Борис Джонсон во время выступления Зеленского в парламенте (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS) «Гарантия собственной безопасности». Джонсон призвал Британию передать Украине больше танков Challenger 2 и самолеты Typhoon

8 февраля Зеленский находится в Лондоне с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, а затем выступил в парламенте. После этого состоялась встреча с королем Чарльзом III.

Во время выступления в парламенте Зеленский сказал депутатам, что передаст королю благодарность всех украинцев за поддержку, которую тот выражал еще тогда, когда он был принцем Уэльским.

Глава государства также посетил украинских военных, проходящих обучение и подготовку на территории страны.

https://www.youtube.com/watch?v=X4HmXjb0nNE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Морская пехота Война в Украине Война России против Украины Риши Сунак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X