«Некоторые страны Европы заинтересованы». США обсуждают вопрос передачи истребителей Украине — Нуланд 23 февраля, 18:41 Виктория Нуланд (Фото:Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала возможность передачи Украине истребителей четвертого или пятого поколения.

В интервью Washington Post в четверг, 23 февраля, Нуланд отметила, что сейчас нужно думать не только о подготовке к боям весной 2023 года, но и об украинской армии в будущем.



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«Когда бы война ни закончилась, нужно позаботиться о том, что Украина достаточно сильна, чтобы защищаться и не дать Путину вернуться», — сказала она.



По словам замгоссекретаря, нужно подготовить сильную интегрированную систему ПВО, которая может включать как уже переданное США оружие, «так и, возможно, то, что мы еще не передали».

На вопрос об истребителях четвертого или пятого поколения Нуланд сказала, что переговоры продолжаются — как внутренние, так и обсуждения с Украиной. По ее словам, «некоторые европейские страны» заинтересованы в поставках. Чиновница добавила, что «картина меняется» в зависимости от нужд Украины.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.



По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.



Президент Владимир Зеленский 8 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.



После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС 9 февраля Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

