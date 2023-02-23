«Некоторые страны Европы заинтересованы». США обсуждают вопрос передачи истребителей Украине — Нуланд

23 февраля, 18:41
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Виктория Нуланд (Фото:Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Виктория Нуланд (Фото:Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала возможность передачи Украине истребителей четвертого или пятого поколения.

В интервью Washington Post в четверг, 23 февраля, Нуланд отметила, что сейчас нужно думать не только о подготовке к боям весной 2023 года, но и об украинской армии в будущем.

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«Когда бы война ни закончилась, нужно позаботиться о том, что Украина достаточно сильна, чтобы защищаться и не дать Путину вернуться», — сказала она.

По словам замгоссекретаря, нужно подготовить сильную интегрированную систему ПВО, которая может включать как уже переданное США оружие, «так и, возможно, то, что мы еще не передали».

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На вопрос об истребителях четвертого или пятого поколения Нуланд сказала, что переговоры продолжаются — как внутренние, так и обсуждения с Украиной. По ее словам, «некоторые европейские страны» заинтересованы в поставках. Чиновница добавила, что «картина меняется» в зависимости от нужд Украины.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

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По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

Президент Владимир Зеленский 8 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС 9 февраля Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Госдеп США Военная помощь Виктория Нуланд Истребители Самолеты Поддержка Украины Война России против Украины

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