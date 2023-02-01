F-16 и Gripen. Как западные истребители помогут Украине победить Россию в воздухе и на земле — BBC News Украина 1 февраля, 11:49 F-16 был создан для воздушных боев, но теперь может выполнять любые задачи (Фото:AFP VIA GETTY IMAGES)

Президент Байден сказал, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, но этот вопрос остается одним из главных в обсуждениях поставок вооружений между Киевом и его партнерами. И ставить точку в нем пока рано, пишет Павел Аксенов в материале BBC News Украина.

«Ні». Так відповів президент США Джо Байден, коли його запитали, чи США передадуть винищувачі Україні. Днем раніше німецький канцлер Олаф Шольц також виключив таку можливість. Але крапку в цьому питанні ставити поки що зарано.

Міністр оборони України Олексій Резніков, реагуючи на слова Байдена, сказав, що це ні - «станом на зараз». І сподівається на краще.

Україна домагається від західних партнерів постачання сучасних літаків-винищувачів уже давно. Так само вона кілька місяців закликала Захід почати поставки танків, отримуючи щоразу відмову, поки нарешті не отримала згоду.

Судячи з публікацій у пресі та заяв політиків, питання про передачу літаків обговорюють, і ідея передати Україні сучасні винищувачі має на Заході своїх прихильників.

Байден сказав своє «ні» одного дня з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, який у понеділок заявив, що Польща, «як і кілька місяців тому, може передати Україні «МіГи чи інші літаки» за повного узгодження таких кроків з країнами НАТО.

Він зробив цю заяву, відповідаючи на питання про можливу передачу Києву F-16, що дало багатьом підстави вважати, що «інші літаки» — саме американські винищувачі.

«Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Є позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО», — заявив у понеділок керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк у суботу сказав: «Перше: переговори вже йдуть. Друге: переговори йдуть прискорено. Третє: партнери все це [гостру потребу ПС ЗСУ у винищувачах] розуміють. Четверте: є ще нюанси щодо внутрішнього психологічного статусу в країнах-партнерах».

Getty Images SAAB JAS 39 Gripen також фігурував в обговореннях можливих постачань літаків Україні

«Внутрішній психологічний статус», про який говорив Подоляк, — побоювання західних країн, що такі озброєння можуть призвести до ескалації конфлікту та «зміни світової архітектури», як висловився чиновник.

Подоляк говорив не лише про літаки, а й про оперативно-тактичні ракети MGM-140 ATACMS дальністю до 300 кілометрів, які Україна хоче отримати вже кілька місяців і які американці також не хочуть їй давати.

Побоювання того, що, отримавши такі ефективні озброєння, Київ не встоїть перед спокусою завдати ударів по цілях у глибині російської території і що це може призвести до ескалації конфлікту й навіть втягування до нього НАТО, ускладнювало переговори про іноземну військову допомогу Україні.

Втім, такі самі побоювання ескалації донедавна заважали Заходу передати Україні основні бойові танки, які тепер офіційно обіцяли Україні.

Зрештою, видання Politico написало, що у Пентагоні є впливові прихильники ідеї передачі Україні винищувачів.

«Я не думаю, що ми проти», — цитує видання одного із чиновників міністерства оборони США. Матеріал видання ґрунтується на словах трьох джерел. Його опублікували у понеділок, коли Байден сказав «ні».

Про які літаки може йтися?

У липні Палата представників Конгресу США схвалила виділення $100 млн на фінансування програми підготовки українських пілотів для польотів на американських літаках. Цей законопроєкт ухвалили в рамках Закону про повноваження у галузі національної оборони на 2023 фінансовий рік, підписаного президентом Джо Байденом 23 грудня.

Під час обговорення законопроєкту в Конгресі йшлося про підготовку пілотів для літаків F-15 та F-16, «а також інших платформ, придатних для повітряного бою».

AFP Gripen — досить невибагливий та недорогий в обслуговуванні літак

Але згодом в обговореннях можливих постачань авіації серед європейських політиків фігурували інші літаки, наприклад, шведський SAAB JAS 39 Gripen.

Щоправда, міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю Politico прямо сказав, що «жодних планів на найближчу перспективу щодо передачі „Грипенів“ Україні немає», але про найближчу перспективу в контексті таких складних систем взагалі поки що ніхто не говорить.

Колишній посол України в Німеччині, заступник голови МЗС Андрій Мельник закликав Берлін передати Києву Tornado Panavia. Але канцлер Німеччини Олаф Шольц, як і Джо Байден, виключив передачу бойових літаків Україні.

Серед інших варіантів, які звучали під час обговорень, згадували французькі Rafale і навіть американські штурмовики А10, проте це були неофіційні міркування, а не конкретні пропозиції.

Зрештою, Словаччина оголосила, що готова передати Україні свої старі МіГ-29.

Але найбільш реалістичними та логічними кандидатами в українські повітряні сили, окрім МіГ-29, попри тверде «ні» американського президента, все-таки є F-16 (про F-15 майже не говорять) та Gripen.

Що це за літаки?

F-16 спочатку створювався як фронтовий винищувач — він був призначений для повітряних боїв поблизу лінії фронту. Літак випускається з 1974 року, і за час своєї еволюції перетворився з легкого винищувача для «собачої сутички» (так на Заході називають маневрові повітряні бої) на повноцінний багатоцільовий літак, здатний виконувати різні місії.

Його багато разів модернізували, літак останньої модифікації - F-16 Block 70 — здійснив свій перший політ 24 січня. Його передадуть Бахрейну.

У липні 2022 року ВВС звернулася з проханням про коментар до російського пілота Олександра Гарнаєва, який у 1980-х працював випробувачем в ОКБ Мікояна і випробовував різні модифікації МіГ-29.

Тоді пілот відмовився обговорювати та коментувати війну в Україні та обставини можливого навчання українських пілотів у США, проте поділився своїми враженнями про польоти на радянському та американському винищувачах (він літав на F-16).

«Чисто технічно різниця між МіГ-29 та F-16 — це як різниця між їздою на автомобілі „Запорожець“ та автомобілі „Ауді“. F-16 — літак з бічними органами управління, нахиленою спинкою крісла… Але зручність пілотування літака — лише мала частина його переваг. Більша частина його переваг — те обладнання і озброєння, яке на ньому стоїть. F-16 усі ці роки безперервно модернізували, а МіГ-29 давним-давно покинутий. Він [F-16] оснащений найсучаснішим обладнанням та озброєнням», — сказав льотчик.

Шведський винищувач JAS-39 Gripen новий. Його виробництво розпочали у 1990-х роках. Хоча він і створювався як багатоцільовий літак, це, по суті, легкий однодвигунний винищувач того ж класу, що і F-16. Маючи хороші льотні якості, Gripen несе при цьому менше бойове навантаження, ніж F-16 — всього 5,3 тонни зброї на 10 підвісках.

Gripen сучасніший винищувач, і в його конструкції використані технології зниження радіолокаційної помітності.

Але одна з головних переваг Gripen — дешевизна обслуговування й невибагливість. Цей літак, з одного боку, пристосований для польотів із аеродромів із не найкращими умовами. З іншого — у нього, за оцінками експертів, найкраща економічна ефективність.

Вартість льотної години Gripen, за оцінкою Jane’s Defense у 2012 році, становила лише 4,7 тис. доларів. У F-16 — срібного призера у цій дисципліні - вона склала 7 тисяч. Льотна година включає вартість технічного обслуговування і ремонту літака.

Крім того, Gripen спочатку створювався як легкий, але все-таки багатоцільовий винищувач, і список озброєнь, які він може застосовувати, включає багато боєприпасів для завдання ударів по наземних цілях.

Точних даних про вартість Gripen у мережі немає, але новий шведський винищувач коштує дорожче за F-16, ціна якого вказана на сайті ВПС США — 18,8 млн доларів за версію F-16C/D.

Чого «Грипену» бракує, то це перевірки в бойових умовах. На відміну від ветерана F-16, цей літак не брав участі у реальних військових конфліктах, і це теоретично теж могло би бути аргументом на користь передачі його Україні - у бойових умовах виявляються багато прихованих недоліків військової техніки, за результатами боїв її простіше «довести до пуття».

Згодом така техніка вище цінується на світовому ринку озброєнь.

Навіщо Україні літаки?

Здатність ЗСУ протистояти російській армії повністю залежить від західних військових постачань. Це стосується будь-якої військової техніки. І тому спільна відповідь на будь-яке запитання «навіщо» у цій сфері - «Україні цього бракує».

До початку війни, згідно з довідником World Air Forces 2022, в Україні було 43 бойові МіГи та вісім навчально-бойових. Довідник Military Balance повідомляє про 37 МіГів. Скільки з них було у боєздатному стані, невідомо.

Getty Images Україну влаштували б і польські МіГи, але поки що вона їх не отримала

Згідно з World Air Forces, у складі українських повітряних сил було 26 винищувачів Су-27 (і шість навчальних), а Military Balance наводить загальну чисельність 34 одиниці. Частина цих літаків також була модернізована та називається Су-27−1М. Скільки літаків залишається боєздатними зараз, також невідомо.

Крім того, Україна мала штурмовики Су-25 (теж частково пройшли модернізацію), за даними Flightglobal, їх було 17, за інформацією Military Balance — 31, і бомбардувальники Су-24 — 12 або 14 відповідно. Їх також варто враховувати, оскільки винищувачі можуть завдавати ударів по землі. В якому стані парк цих літаків — невідомо.

У пресі ходили чутки, що Польща могла передати Україні кілька МіГ-29 у вигляді авіаційних запчастин. У листопаді видання Spectator розповіло, що передавати збиралися й самі літаки, але у березні з ініціативи США ця передача не відбулася.

У Росії у війні з Україною значна кількісна перевага у винищувачах. Крім того, російські Су-35 і Су-30СМ — новіші версії Су-27, що мають набагато кращі характеристики.

Тому Україні в принципі потрібні сучасні літаки — що більше, то краще.

Щодо завдань, які могли б ставити перед українськими ВПС, то тут важко виділити якесь одне — всі традиційні «спеціальності» винищувачів виглядають актуальними.

У сучасній війні винищувачі виконують безліч різних завдань. Крім власне повітряного бою з винищувачами супротивника, їх використовують для ударів по наземних і морських цілях, їх залучають до операцій із прориву протиповітряної оборони, розвідки, перехоплення крилатих ракет, дронів та бомбардувальників.

При цьому від того, яке з цих завдань буде пріоритетним, залежить тип і комплектація літаків, оскільки вони можуть мати різні бортові системи управління озброєнням, радари та інші технічні особливості, від яких залежить їхня спеціалізація.

Хоча точної інформації про те, як збирається застосовувати винищувачі Україна, немає, непрямі ознаки вказують на всі ці завдання.

Перехоплення російських ракет

Українська авіація займається цим від самого початку війни.

Пілоти ПС ЗСУ полювали на крилаті ракети, а після того, як російська армія почала використовувати дрони іранського виробництва «Шахед-136», ті теж стали метою винищувачів.

В українській пресі писали про військового льотчика, який 12 жовтня на МіГ-29 нібито збив п’ять таких дронів, але зазнав катастрофи. Пілот залишився живим.

Хоча Україні вдалося зберегти ешелоновану систему протиповітряної оборони, жодна система ПРО не може закрити цілком таку велику країну, як Україна.

Обстріл критичних об'єктів інфраструктури залишається однією з найважливіших проблем для українців у цій війні, і додаткові винищувачі стали б у пригоді у системі протиповітряної оборони.

Щоправда, вважають, що F-16 та Gripen не були від початку створені для перехоплення, і це не ідеальні машини для такої роботи.

Удари по землі

Для України, судячи зі слів Михайла Подоляка, актуальними є завдання ударів по наземних цілях.

«Щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії - того, чим вони воюють сьогодні на лінії фронту, а це насамперед ствольна артилерія, нам потрібні ракети, які знищать їхні склади», — сказав Подоляк в ефірі телеканалу FREEDOM.

На це також вказує й те, що наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні комплектів для польової модернізації бомб вільного падіння, що робить їх високоточними. При цьому представник Пентагону на пресконференції відмовився відповідати на запитання журналістів про те, як ЗСУ зможуть їх застосовувати, пославшись на таємність цієї інформації.

Сама наявність таких ударних засобів показує, що однією із пріоритетних цілей для ВПС України справді можуть стати об'єкти на землі.

JDAM можуть використовувати як F-16, так і Gripen.

Прорив ППО

У липні 2022 року видання Air Force Magazine взяло інтерв'ю в українських пілотів, які сказали, що головною причиною, через яку вони хотіли б отримати F-16, є здатність літака виконувати завдання з придушення протиповітряної оборони супротивника (Suppression of Enemy Air Defenses — SEAD).

Американці відпрацьовували техніку придушення ешелонованої протиповітряної оборони супротивника ще з часів війни у В'єтнамі. З цією метою розробляли спеціальні літаки, особливе обладнання та озброєння.

У лінійці F-16 також є літаки серій CJ і DJ, оснащені для виконання таких місій. Вони використовують спеціальні системи управління зброєю, що включають ракети AGM-88 HARM, що наводяться на джерело випромінювання радара. Для виконання місій SEAD українцям, можливо, знадобилися б такі літаки.

США почали постачати ракети AGM-88 HARM в Україну ще восени. ЗСУ навчилися застосовувати ці ракети з МіГ-29. Такі ракети — основна зброя для ударів проти комплексів ППО.

Повітряні бої

У супровідній записці до законопроєкту про навчання українських пілотів йшлося про те, що їх навчатимуть використання ракет AIM-9X2 або AIM-9M, відомих під назвою Sidewinder.

Це авіаційні ракети ближнього радіуса для повітряного бою, їх можуть використовувати і F-16, і Gripen. Про те, як проходить навчання пілотів і чи взагалі проходить, інформації у відкритих джерелах немає.

При цьому F-16 підходить для повітряного бою краще за багато інших машин. Під час проєктування F-16 конструктори спочатку намагалися створити легкий однодвигунний літак з максимально можливою тягоозброєністю, яка дозволяє йому дуже швидко прискорюватися — важлива властивість для «собачих сутичок».

Американський військовий авіаційний аналітик П'єр Спрей у 1970-х був одним із ідеологів розробки цієї концепції, і його навіть називали «хрещеним батьком F-16». У 2017 році він дав інтерв'ю ВВС, в якому сказав, що в повітряних боях літаки воюватимуть із вимкненим радаром, щоб не бути поміченими.

«Через протирадіолокаційні ракети ми не можемо ідентифікувати супротивника, якщо, звичайно, він не настільки дурний, щоб включати радар, адже в такому разі його можна буде збити на відстані 250 кілометрів, варто лише захотіти. І якщо він не такий дурень, то доведеться підібратися до нього ближче і подивитися, чи він свій, чи чужий. І коли ти настільки близько, а ми говоримо про відстань від пів кілометра до півтора, залежить від погодних умов, то ти вже вступив у бій, ухилитися не вийде», — сказав він.

Тактику вимкненого радара використовували українські пілоти — як мінімум на початку війни з Росією.

Наскільки ефективними будуть американські літаки у разі зіткнень із російськими, сказати важко — реальних повітряних «собачих сутичок» між літаками одного покоління в умовах війни між країнами одного технологічного рівня у світі не відбувалося дуже давно.

Як розповів ВВС російський військовий експерт, який попросив не називати його імені, гіпотетичний результат повітряних боїв між російськими та українськими винищувачами залежить не так від тактико-технічних характеристик літаків, як від підготовки бойових дій такого роду.

«Порівняння характеристик у ближньому бою, воно досить відірване від реальності, і це справедливо для всіх систем озброєнь, починаючи від автоматів. Борються не окремі види зброї, а комплекси озброєнь. Чи можна організувати успішний повітряний бій на „Грипенах“ проти Су-35? Так, можна. Чи можна організувати повітряний бій на Су-35 проти „Грипенів“, навіть проти F-35 чи F-22? Так, можна. Все залежить від того, наскільки кваліфікованим є управління боєм», — сказав він.

При цьому дуже багато, за словами експерта, також залежить від підготовки самих пілотів.

Труднощі західного авіапарку

Ще влітку, коли тільки почалися розмови про можливі постачання західної авіації у майбутньому, експерти зазначали, що українські аеродроми можуть бути не готові до західних винищувачів. Найменшою мірою це стосується шведського «Грипена», який був спроєктований як дуже невибагливий літак.

Але у будь-якому разі за ті кілька місяців, поки триває суперечка, українці могли відремонтувати свої аеродроми. Їх потрібно досить багато, оскільки, напевно, для російської армії вони стануть пріоритетною ціллю, й авіацію треба буде постійно перекидати на різні авіабази.

Ще одна складність — логістика та техобслуговування. Західні літаки потребують нового обладнання, оскільки всі системи, включно із заправкою, обслуговуванням озброєнь тощо, просто розроблені в іншому технологічному середовищі.

Винищувальна авіація, скоріш за все, вимагатиме радіолокаційного супроводу. Це можуть бути наземні станції, або літаючі радари. Зараз біля кордонів України (над Польщею) та Молдови (над Румунією) постійно чергують літаки далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), радіоелектронної розвідки та інші.

Дальність дії радара біля літака ДРЛВ E-3 Sentry (AWACS), який найчастіше патрулює повітряний простір біля Молдови — 375 кілометрів. Від румунсько-молдавського кордону до Херсона, де розташована найближча точка на лінії фронту — приблизно 350 кілометрів.

Російський військовий експерт припустив, що або ця обставина знизить можливості української винищувальної авіації, або Києву знадобиться свій радар, що літає. Щоправда, його, своєю чергою, треба оберігати від далеких авіаційних ракет, які є на озброєнні ВПС Росії.

Ще одна обставина, на яку звернув увагу експерт — кількість. Офіційно про можливі обсяги постачання літаків нічого не повідомляють. Кількість у цій війні, як відзначає багато хто, відіграє не меншу роль, ніж якість.

І винищувачі тут не є винятком. Можливості ВПС, які мають лічені десятки сучасних літаків, відрізняються від можливостей збройних сил, чий авіапарк налічує сотні, і це проявиться у всіх типах місій.

Зрештою, навіть у рамках поставок F-16 можуть бути свої особливості - ці літаки випускають з 1970-х років, їх досить багато на зберіганні, і багато залежить від того, наскільки сучасною буде та версія, яка дістанеться Україні.

У випадку з Gripen існують лише дві версії (у кожній з них одно- та двомісні машини), які не так сильно відрізняються одна від одної, як ранні та пізні F-16.

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