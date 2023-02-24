Байден и Зеленский обсудили поставки истребителей F-16: Салливан сообщил подробности 24 февраля, 10:16 Поставки Украине истребителей F-16 — это вопрос долгосрочной защиты, заявил Салливан (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президенты Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили поставки Украине истребителей F-16. Однако, по его словам, авиация «не является ключевой необходимостью».



В комментарии CNN Салливан сказал, что истребители не могут сейчас дать должного эффекта в будущем контрнаступлении Украины.

«F-16 — это не вопрос для краткосрочной борьбы. F-16 — это вопрос для долгосрочной обороны Украины, и именно об этом говорили президент Байден и президент Зеленский», — отметил он.

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Ранее заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что «некоторые европейские страны» заинтересованы в поставках истребителей Украине. По ее словам, «картина меняется» в зависимости от нужд Украины.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

