Война в Украине выгодна Лукашенко. Как белорусский диктатор использовал вторжение РФ в свою пользу — оппозиционер 15 июля, 14:34 Война в Украине отвлекает внимание от репрессий белорусского диктатора Александра Лукашенко, считает советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской (Фото:president.gov.by)

Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, в эфире Радио НВ объяснил, как белорусский диктатор Александр Лукашенко использовал вторжение России в Украину в свою пользу.

По его словам, создавать постоянное чувство неуверенности выгодно Лукашенко, потому что дает ему возможность говорить, что он является гарантом мира и стабильности.

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«Там война, в Польше, в Литве войска НАТО, Финляндия и Швеция вступают в НАТО. А у нас здесь такой нейтралитет, псевдонейтралитет, хотя все понимают, что он уже давно продался и отдался Путину. И для него выгодно продолжать этот статус-кво как можно дольше, для него, как бы это ни звучало, выгодна эта война, потому что он отвлекает внимание от происходящего в стране террора», — пояснил Вячорка.

Он напомнил, что несколько белорусских партизан, которые останавливали российские поезда, ждут сейчас смертного приговора. Также ожидает приговора Екатерина Андреева, автор книги Белорусский Донбасс о белорусских добровольцах, которые восемь лет воевали за Украину на Донбассе, — ей грозит 12 лет заключения.

«И чтобы всего этого террора и репрессий не было видно, он переключает внимание на войну и создание такой явной угрозы войны», — констатировал советник Тихановской.

Ранее издание Express со ссылкой на письмо белорусских военнослужащих сообщило, что Лукашенко столкнулся с угрозой военного переворота на фоне сближения с Москвой и поддержки диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда в Ростов», а Беларусь якобы может стать жертвой и допустил войну за западные регионы Украины.

Он также предупреждал, что «происходящее в Украине — это начало» и якобы «один из элементов большого передела мира». А еще — угрожал Украине «мгновенным» ответным ударом на мнимые угрозы.

Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

По данным Главного управления разведки, Россия вновь усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в том числе военную авиацию. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.



Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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