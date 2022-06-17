«Если будут целиться по Мозырю»: Лукашенко пытается запугать украинцев своими фантазиями об «ударе по Киеву»

17 июня, 15:58
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С чего вдруг Украине атаковать Мозырский НПЗ, белорусский диктатор не уточнил (Фото:Ramil Sitdikov/REUTERS)

С чего вдруг Украине атаковать Мозырский НПЗ, белорусский диктатор не уточнил (Фото:Ramil Sitdikov/REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко угрожает Украине ударом по Киеву, если ВСУ вдруг решат атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом он заявил своим пропагандистам в пятницу, 17 июня.

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По словам Лукашенко, белорусские силовики якобы обладают всеми возможностями, чтобы в случае необходимости нанести «мгновенный» ответный удар.

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«Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину — ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим… Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину», — пригрозил узурпатор.

В то же время, с чего он взял, что Украина вообще рассматривает возможность удара по Мозырю, Лукашенко не уточнил.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Беларусь Александр Лукашенко Ракетные удары Мозырский НПЗ Война России против Украины

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