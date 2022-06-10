«Страшные процессы». Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать за Западную Украину 10 июня, 22:25 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттяпал Запад».

Об этом сообщает Zerkalo.

По мнению Лукашенко, Беларусь — это «объект давления» для Запада, в том числе по геополитическим причинам.

«Они (Запад — ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», — заявил он.

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Лукашенко добавил, что «Запад перед этим не остановятся».

«Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», — добавил политик.

10 июня Лукашенко заявил чиновникам, что если в Беларуси повторится «украинский сценарий», то «не факт», что он будет «бегать с автоматом».

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