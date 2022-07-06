Игра Лукашенко. Какие варианты участия Беларуси в войне скрываются за угрозами диктатора — главные версии 6 июля, 12:47 Сюжет Речь Лукашенко в день независимости Беларуси 3 июля (на фото) была полна двусмысленных сигналов: от прямых угрозы до намеков Западу (Фото:Пресс-служба президента Беларуси)

Продление военных учений в Беларуси и новая лавина антиукраинских заявлений со стороны белорусского диктатора Александра Лукашенко подпитывают дискуссии о рисках прямого участия армии Беларуси в войне с Украиной.

НВ обобщил мнения экспертов о риторике Лукашенко и все, что известно о вшагах Беларуси на данный момент.



Что говорит и что делает режим Лукашенко на фоне угрозы вторжения Беларуси

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В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко озвучил ряд новых угрожающих заявлений, касающихся возможного вступления Беларуси в войну на стороне России.



Так, в своей речи по случаю формального дня независимости Беларуси 3 июля Лукашенко посвятил отдельный пассаж перспективам союзного государства с РФ и заявил, что в войне против Украины армии обеих стран де-факто уже едины, а участие Минска в захватнической кампании — предопределено.

«Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто упрекает нас, вы что, не знали, что у нас самый тесный союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство — Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. И что, они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единственная группировка вооруженных сил? Практически единая армия. Вы же все это знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в „спецоперации“ определено мной давно», — сказал белорусский диктатор.

Он также добавил, что белорусы «заняли оборону от Брестской крепости до южных границ для того, чтобы не допустить удара в спину россиянам со стороны натовских войск».

А днем ранее Лукашенко озвучил еще одну угрозу, заявив, что армия Беларуси держит на прицеле столицы противников Беларуси. «Хочу предупредить „ястребов“ и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями», — сказал диктатор. Он также пригрозил, что на гипотетические удары «по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту ответ будет мгновенный». «Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Будем отвечать жестко и решительно», — заявил белорусский диктатор.

При этом Лукашенко продолжает ездить к Владимиру Путину: оба диктатора встретились в Санкт-Петербурге 25 июня. Тогда Путин заявил, что в ближайшие месяцы РФ передаст Минску оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, которые могут нести и ядерные боеприпасы. А спустя несколько дней Лукашенко призвал Кремль «быть готовыми» применить ядерное оружие и заявил, что страны постсоветского пространства «должны быть искренне заинтересованы в сближении с союзным государством».

В то же время Лукашенко традиционно продуцирует противоречивые заявления — так, 2 июля он заверил, что «мы не стремимся воевать в Украине, нам эта война абсолютно не нужна».

Свою двусмысленную риторику белорусский деспот подкрепляет наращиванием напряженности вблизи границы с Украиной, где Беларусь продолжает проводить военные учения. Спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык сообщил 5 июля, что командование Вооруженных сил Беларуси продолжает держать на границе в Брестской и Гомельской областях до шести своих батальонов. А в Гомельской области на днях прошла «тренировка по боевой готовности» подразделений белорусских пограничников.



Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться с 22 июня до 1 июля, но их продлили как минимум до 9 июля.



«Ударного кулака» пока нет, но сигналы опасные: как оценивают риски нападения Беларуси в ОП, Минобороны и других госструктурах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский за последние дни неоднократно выражал надежду, что Беларусь и ее народ в итоге не будут втянуты в прямую войну с Украиной. Однако сигналы, которые посылает Лукашенко, Зеленский признал «опасными».

«Мне кажется, это [ заявление Лукашенко о „единой армии“ с РФ], прежде всего, опасно для дружественного белорусского народа. Он должен не втягивать Беларусь в захватническую войну России против Украины и нарушение всех международных договоров. Мне кажется, тот сигнал, который был, звучит опасным. Я думаю, что мы с вами увидим результат этих сигналов», — сказал Зеленский.

В Минобороны Украины рассматривают все возможные сценарии действий Беларуси, в том числе и прямую угрозу, сообщила 5 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Сейчас в Беларуси нагнетается негативное отношение к Украине. Это может быть маркером того, что они находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев. Но мы не можем прогнозировать на 100%. Однако то, что их учения — это обычно прикрытие для готовности — такие признаки есть», — подтвердила Маляр.

В то же время спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык отметил, что признаков формирования в Беларуси наступательной группировки на данный момент не выявлено.

Аналогичное мнение высказал 5 июля советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. «Пока что на территории Беларуси на границах с Украиной находится до семи тысяч военных. Ударного кулака там нет, поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра там начинаются боевые действия, будет, как минимум, некорректно, неправда. […] Того количества военнослужащих […] явно недостаточно для того, чтобы начинать какое-то наступление на Украину», — пояснил Денисенко в эфире Радио НВ.

При этом Беларусь, по его словам, сохраняет всю инфраструктуру, которой пользовалась российская армия накануне полномасштабного наступления на Украину.

Не видят формирования ударной группировки белорусской армии и в Госпогранслужбе Украины. «На границе с Беларусью признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей», — озвучил 4 июля выводы украинских пограничников Андрей Демченко, представитель Госпогранслужбы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что даже если Лукашенко решится на вторжение в Украину, оно станет катастрофой для него лично и для всей Беларуси. Он напомнил, что белорусская армия деморализована, а общество в Беларуси гораздо более негативно, чем в России, относится к войне против Украины.

«Единственное, что он [Лукашенко] будет делать, — это предоставлять воздушное пространство и инфраструктуру Республики Беларусь в рамках союзного договора российской армии. Но это тоже юридическая ответственность, поэтому для господина Лукашенко крайне тяжелая ситуация. Он настолько зависим в экономическом плане от России, что практически обязан выполнять любые требования господина Путина», — заявил 2 июля Подоляк, добавив, что Украина активно мониторит ситуацию на границе с Беларусью, а план обороны и задействования резервов на случай такого вторжения готов.

Вариант « ограниченного конфликта» и двойная игра Лукашенко: прогнозы экспертов

За последние недели журналисты Радио и сайта НВ попросили оценить угрозу белорусского вторжения многих экспертов из Украины и Беларуси, однако их мнения разделились. В то же время аргументы специалистов можно объединить в несколько версий того, как на самом деле намерен действовать Александр Лукашенко.

Версия № 1: Лукашенко блефует и ведет собственную игру с Западом

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины, в недавнем интервью Радио НВ заявил, что реальные риски вторжения необходимо «воспринимать адекватно». В то же время Огрызко напомнил, что звучащие из Минска угрозы — это лишь «одна сторона медали», отражающая традиционную пропагандистскую риторику Лукашенко и его «экивоки» в сторону Москвы. Другая же сторона состоит в том, что белорусскому диктатору, несмотря на имидж «колхозника», присущ инстинкт самосохранения и определенная политическая сообразительность, считает Огрызко.

«Он понимает, что России в этой ситуации грозит тотальная катастрофа. Следовательно, полностью себя ассоциировать с этой страной, и с ее режимом — себе дороже», — пояснил возможный ход мыслей Лукашенко бывший дипломат. По его мнению, в речи в день независимости Беларуси диктатор, помимо новых угроз, недаром вспомнил о европейской истории страны и годах ее пребывания в составе Великого княжества Литовского.



«Здесь идет, мне кажется, определенная игра, и определенные сигналы для Запада, что в какой-то момент, если к востоку от Беларуси ситуация перейдет в действительно катастрофическую, он будет готов эту всю историю о союзнических отношениях [с РФ] быстро забыть, и начать разворачиваться в сторону Запада, как уже не раз бывало, убежден Огрызко. — Поэтому я думаю, это игра и раскладывание яиц в разные корзины для того, чтобы вдруг, когда ситуация будет меняться, а она будет меняться на востоке, не оказаться в одной упряжке с тем, кто поедет прямой дорогой в Гаагу».



В то же время журналист белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский, комментируя такую версию в интервью Радио НВ, оценил ее скорее скептически.

«Раз в год он [Лукашенко] что-то пытается сказать на белорусском языке и вспомнить какую-нибудь историю. Сейчас снова вспомнил, — прокомментировал Калиновский отсылки диктатора к Европе. — Я бы на это особо не обращал внимания. Он пробует какие-то реверансы делать — направил поздравление народу Соединенных Штатов с Днем независимости Америки; ввел безвизовый режим для граждан Польши, чтобы они могли приезжать в Беларусь, Литву и Латвию до конца этого года. То есть что-то пробует, но уже понимает, что он для стран Запада никто, и это не очень ему поможет, потому что горбатого могила исправит». Журналист также добавил, что «уже и Путин его серьезно не воспринимает, хоть удерживает на месте в Беларуси».

Однако Калиновский с натяжкой допустил, что часть недавних угроз Лукашенко действительно может быть блефом, а военные учения — лишь учениями.

«[Лукашенко] — человек неискренний, много лжет, извращает факты. [Возможны] лишь какие-то очень осторожные оценки того, что он заявил — вроде бы белорусские войска готовы взять под прицел столицы недружественных стран, центры принятия решений. Наверное, блеф, но это уже повышение ставок с его стороны», — считает белорусский журналист. Однако в этом контексте он называл вторым «важнейшим месседжем» слова Лукашенко о том, что Беларусь напрямую не участвует в войне в Украине, а обеспечивает России лишь союзнические, тыловые функции. «Он готов защищать Россию от НАТО, от Украины, но на своих белорусских территориях. Чтобы никто в спину россиянам не стрелял, как он заявил», — трактует Калиновский слова диктатора.

Версия № 2: Лукашенко взвешивает риски и будет избегать участия Беларуси в войне до последнего, все зависит от ситуации на фронте

Военный аналитик Олег Жданов ранее допускал, что основными направлениями белорусского вторжения могли бы стать Волынское и Ровенское, а главными целями — открытие второго фронта и атака на каналы поставок западной помощи в Украину. Сейчас он констатирует, что Лукашенко, скорее всего, «будет пытаться избежать прямого боевого столкновения до конца этой военной кампании».

«Сейчас он даже начал отдавать боеприпасы и частично технику, которая была на долгосрочном хранении, в РФ. Никто накануне войны не отдает боеприпасы и технику. Чем тогда пополнять войска? Он не стал мобилизовывать военнообязанных. Он только раздал повестки», — напомнил Жданов 5 июля в интервью ТСН.ua.

По его мнению, слова Лукашенко о стремлении Беларуси «защищать спину русского человека» — еще одно подтверждение, что он будет избегать прямой войны с Украиной. Тем более что такой шаг переподчинил бы белорусскую армию России, что серьезно слабит белорусского диктатора — особенно если Лукашенко будет сопротивляться объединению РФ и Беларуси в союзное государство.

«Тогда его можно ликвидировать или отстранить от власти любым способом. Лукашенко это понимает и поэтому делает все, чтобы: «Вот мы готовимся к войне, но в войну пока вступить не готовы. Пока мы еще «защищаем спину русского человека, как он сказал», — подытожил Жданов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что риск прямого участия Беларуси в войне против Украины зависит от успехов российской армии на поле боя: чем серьезнее они будут, тем выше угроза белорусского вторжения — и наоборот.

«Во-первых, Россия уже использует белорусскую территорию. Если речь идет о белорусской армии, думаю, что этот риск будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины. До тех пор, пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свой заход [на украинскую территорию]. На данный момент они это четко осознают», — сказал Кулеба в интервью LB.ua. Он также рассказал, что сейчас между Украиной и Беларусью существуют «очень-очень ограниченные контакты» в дипломатическом плане.

При всем уважении к украинским дипломатам и руководству Украины, сценарий дальнейшего поведения Беларуси сейчас действительно решается на фронте, согласен Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова. В эксклюзивной колонке для НВ он выразил мнение, что в первые дни вторжения РФ белорусский диктатор действительно был готов примкнуть к наступлению России — но скорее в том случае, если его армии оставили бы функции контроля над уже захваченными территориями, роль жандармерии, а не активно воюющей стороны. Однако ситуация быстро изменилась и теперь «попасть в одну компанию с проигравшим Лукашенко не хочет, потому он постоянно оценивает и взвешивает ситуацию на поле боя», убежден Мельник.

«Не исключено, что Лукашенко помимо нагнетания милитаристской риторики время от времени рассматривает вариант ограниченного конфликта», — полагает эксперт, допуская вариант гибридного вмешательства против Украины или даже Литвы — но «ниже порога войны». «Вступит ли Беларусь в открытый конфликт? Это далеко не первый вопрос, — считает Мельник — На поле боя решается вопрос формата будущих мирных договоренностей».

А офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде допускает, что неудачи России на фронте добавят давления на Минск и, наоборот, повысят угрозу нападения Беларуси.

«Вероятность того, что с Беларуси начнется вторжения в том или ином виде — это может быть вторжение армией или отдельных боевых групп — такой сценарий становится все более явным с ростом неудач российской армии — им очень нужен будет второй фронт», — сказал Рустамадзе в комментарии Радио НВ.

Версия № 3: Беларусь все же вступит в войну, вопрос только в сроках

Белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко в интервью Радио НВ признал, что настроен пессимистично и убежден, что Лукашенко все же решится на вторжение в Украину — хотя и только при поддержке российских войск.

«Войдет ли Лукашенко войсками [в Украину]? Я отвечу на этот вопрос положительно — да. Но войдет ли он завтра? Нет. На сегодня возможность самостоятельного вхождения военными подразделениями Беларуси близка к нулю. Мы говорим только об одном сценарии: это возможно, когда рядом будут находиться вооруженные силы Российской Федерации», — отметил Латушко.

Он также призвал всерьез относиться к угрозам Лукашенко ударить по Киеву либо другим столицам. Для диктаторов такого толка, как самопровозглашенный президент Беларуси крайне важен враг, напомнил Латушко. А на данный момент в качестве врага Лукашенко «рисует Украину и весь Запад, прежде всего соседние государства и США».

«Это нужно ему для того, чтобы обосновывать все действия, которые он принимает в реальной жизни. […] Он утверждает, что Украина провоцирует [Беларусь], что она нанесла ракетные удары и что он принял решения определить цели для контрудара, „центры принятия решений“ в ряде государств, — подчеркнул белорусский оппозиционер. — Я понимаю, что он имеет в виду Киев, Варшаву, Вильнюс. Я пессимист, и я считаю, что он действительно принял решение и дал соответствующей бригаде ракетных войск Беларуси соответствующий приказ. У меня сомнений нет, потому что этот человек болен», — добавил оппозиционер.

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