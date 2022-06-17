«Это только начало». Никто не знает, чем закончится война России против Украины — диктатор Лукашенко

17 июня, 15:36
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Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что никто не знает, чем закончится война России против Украины и «это только начало».

Об этом сообщает Белта.

«Что касается прогноза, никто не знает. Подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить: „Ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день…“ В ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности», — сказал он.

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По словам диктатора, «все только начинается».

«То, что происходит в Украине, — это начало», — сказал он.

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Лукашенко заявил, что война России против Украины это якобы «один из элементов крупного передала мира».

«Поэтому как будут развиваться события… Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=0gXqqQupU34&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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