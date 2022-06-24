РФ планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины — разведка 24 июня, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Россия готовит провокацию с участием военных (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

Россия планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины у Facebook.

По данным ведомства, Россия попытается втянуть Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению.

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Как сказано в сообщении ГУР, для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы, в состав которых входят кадровые сотрудники Главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых российским бизнесменом Иосифом Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По данным разведки, в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси. ГУР не исключает, что будет использован сценарий аналогичный примененному в России во время разжигания войны в Чечне, когда во взрывах жилых домов обвинили «чеченских боевиков».

«Российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы», — добавили в украинской разведке.

Там подчеркнули, что такие действия могут создать для белорусского диктатора Александра Лукашенко формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у него не останется возможности избежать участия в войне.

«Имея эту информацию, офицеры Белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря», — резюмировали в ГУР.

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим диктатора Александра Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

13 июня Лукашенко угрожал Украине ударом по Киеву, если ВСУ вдруг решат атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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