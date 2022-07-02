В МВД предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

2 июля, 12:36
Беларусь проводит учения на границе с Украиной (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Беларусь проводит учения на границе с Украиной (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В силовых структурах Украины есть информация о возможных провокациях со стороны Беларуси.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

«У нас есть информация о возможных провокациях c целью вовлечения Беларуси в российско-украинскую войну. Речь о возможности отправки ДРГ. И именно поэтому нашими правоохранителями внедрен усиленный режим несения службы на блокпостах», — отметил он.

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В тоже время Енин подчеркнул, что на данный момент отсутствуют признаки формирования ударных группировок на территории Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ8oxgrQDsI

Накануне в украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно. При этом на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси. Это побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания.

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В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению диктатора Александра Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой подготовке». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Сообщалось также, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Беларусь МВД Украины Евгений Енин Война России против Украины

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