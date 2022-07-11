Лукашенко столкнулся с угрозой военного переворота в Беларуси из-за поддержки войны РФ против Украины — Express

11 июля, 12:20
Лукашенко поддерживает российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины (Фото:president.gov.by)

Лукашенко поддерживает российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко столкнулся с угрозой военного переворота на фоне сближения с Москвой и поддержки диктатора Владимира Путина в войне против Украины, сообщает Express со ссылкой на письмо белорусских военнослужащих.

В письме, которое есть в распоряжении издания, старшие офицеры пятой бригады спецназа предостерегли Лукашенко от отправки белорусских солдат воевать в Украину, заявив, что такой шаг был бы «чистым самоубийством».

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Кроме того, они обвинили российского президента в «разрушении суверенитета».

Офицеры якобы заявили о своей поддержке Украины, сказав, что между двумя странами всегда были дружеские отношения, и осудили войну Кремля как «абсолютно неспровоцированную».

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«В настоящее время офицеры пятой бригады спецназа наблюдают серьезнейшее нарушение пункта 1 Конституции Беларуси со стороны высшего политического руководства России. Согласно этому пункту, Республика Беларусь сохраняет верховенство и полноту власти на своей территории. Она также обладает независимостью во внутренней и внешней политике», — отметили военнослужащие.

Офицеры Беларуси также подчеркнули, что оккупация Россией территории Украины и ее попытка втянуть Беларусь в совершенно неспровоцированную войну против суверенного государства может рассматриваться только как разрушение суверенитета Беларуси.

«Вступив в войну против Украины, Беларусь будет исключена из сообщества цивилизованных государств и на долгие годы станет международным изгоем. Присоединиться к России в ее борьбе против Украины было бы чистым самоубийством», — говорится в письме.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=0j5v6NInmrI

Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

По данным Главного управления разведки, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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