10 личин белорусского диктатора. 28 лет назад Лукашенко пришел к власти: на чем все это время держится его режим 10 июля, 08:10 Сюжет Лукашенко до сих пор претендует на образ «народного любимца», однако истинный уровень его поддержки власть скрывает: данные опросов в стране не публикуют с 2016 года (Фото:president.gov.by)

28 лет назад, 10 июля 1994 года, Александр Лукашенко был избран первым президентом Беларуси и с тех пор не подпускает к этой должности никого. Хотя после фальсификации выборов 2020 года и жестокого подавления крупнейших протестов в истории страны Лукашенко не признают президентом ни ЕС, ни США, ни Великобритания, ни Украина.

НВ напоминает, как за почти три десятилетия безраздельной власти 68-летний Александр Лукашенко, которого называют «последним диктатором Европы», прошел путь от популярной среди белорусов фигуры до подчиненного Кремлю тирана, оказавшегося в шаге от прямой войны с Украиной.



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1

Политрук-колхозник

Начальному этапу своей карьеры Лукашенко обязан как минимум несколькими из тех едких прозвищ, которых его впоследствии удостоили в Беларуси и постсоветских странах — «колхозник» и «пограничник». Будущий президент страны действительно служил в Пограничных войсках КГБ СССР, где был инструктором политотдела воинской части в Бресте. В армии он служил с 1975 по 1977 год — сразу после того, как в 1975-м окончил исторический факультет Могилевского педагогического института (по первой специальности Лукашенко «учитель истории и обществоведения»).



Армейский политинструктор и позже предпочитал «идеологические» должности: он был секретарем комитета комсомола в Могилеве, а в начале 80-х — замкомандира танковой роты по политической части. Окончательно ушел из армии в 1982 году: Лукашенко назначили зампредседателя колхоза Ударник в одном из районов Могилевской области Беларуси. Сменив еще несколько подобных «начальственных» постов, Лукашенко в 1987 году стал директором совхоза Городец в том же Шкловском районе Могилевской области.



2

Сторонник сохранения СССР

Попасть в политические круги Александр Лукашенко пытался еще до развала Союза: в 1989 году он баллотировался в народные депутаты СССР, но безуспешно. Однако уже год спустя Лукашенко добился локальной победы и был избран депутатом Верховного Совета Белорусской ССР. Эта роль позволила ему выстроить фундамент будущей популярности на антикоррупционных призывах и критике старшего поколения белорусских номенклатурщиков, включая первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича. В программной статье 1991 года Лукашенко винил их в стремлении построить диктатуру, а сам стал одним из лидеров парламентской фракции Коммунисты Беларуси за демократию — что выглядит исторической насмешкой, ведь именно Лукашенко впоследствии прославился как «последний диктатор Европы».



Демократию он видел весьма своеобразно, настаивая на необходимости сохранения СССР. Впоследствии Лукашенко даже настаивал, что был едва ли не единственным депутатом, который в конце 1991 года проголосовал против ратификации Беловежских соглашений — документа, ознаменовавшего собой окончательный развал СССР. Хотя, по данным белорусских журналистов, Лукашенко попросту не присутствовал на том заседании.



В августе 2021 года белорусский диктатор утверждал, что во время встречи лидеров Украины, России и Беларуси в Беловежской пуще якобы пытался убедить президента СССР Михаила Горбачева в необходимости заблокировать политиков в тамошней резиденции и даже предлагал варианты такой изоляции. «Если бы Горбачев меня тогда, сопливого депутата, послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. <…> Не послушали!» — сокрушался Лукашенко 30 лет спустя после падения Советского союза.



3

«Борец с коррупцией» и популист

После того, как Беларусь провозгласила независимость, в стране не было должности президента. Первые годы ею руководили председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич и премьер-министр Вячеслав Кебич. Идея введения президентского поста обсуждалась в белорусском парламенте несколько лет, были предложены соответствующие изменения в Основной закон. В начале 1994 года была утверждена новая Конституция Беларуси и назначена дата первых свободных президентских выборов в стране — два тура состоялись 23 июня и 10 июля.

Александр Лукашенко подошел к выборам в статусе показательного борца с коррупцией и велеречивого популиста. «Я ни с левыми и ни с правыми. Я с народом — и против тех, кто его грабит и обманывает», — заявлял в те годы Лукашенко. Белорусский политолог Александр Федута, работавший на первую кампанию Лукашенко, позже вспоминал, что на предвыборных митингах тот мог говорить по три часа (к примеру, выступая на стадионе в Гомеле в 1994 году). Фактически он был «самым талантливым популистом» того времени, говорил Федута уже в 2020-м, ведь на фоне крайней нищеты в Беларуси и неопределенных перспектив для сотрудников госпредпредприятий обещал белорусам «наказать тех, кто украл их рабочие места». Этой риторике способствовал номинальный статус Лукашенко — в 1993 году он возглавил временную комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией, обвинив десятки высокопоставленных чиновников в хищении госсредств.

4 Первый ( и вечный) президент Беларуси

В стартовом туре первых выборов президента независимой Беларуси в 1994 году участвовали шесть кандидатов, включая Шушкевича и премьера Кебича. Тогдашняя популярность Лукашенко позволила ему существенно опередить оппонентов (44,82%, тогда как занявший второй место Кебич получил 17,33%, а пришедший третьим Зенон Позняк, лидер Белорусского народного фронта — 12,82%).



Поскольку никто не набрал больше 50% голосов, понадобился второй тур. 10 апреля 1994 года Лукашенко окончательно утвердил свою победу, собрав 80,34% народной поддержки в дуэли с Кебичем. Став первым президентом Беларуси, Лукашенко быстро превратился в авторитарного лидера и делал все, чтобы сконцентрировать в своих руках максимальную власть.

Уже через два года после избрания бывший глава совхоза усилил президентские полномочия через референдум о внесении изменений в конституцию, а также на два года удлинил свой 5‑летний срок на посту главы государства, так как по итогам национального волеизъявления его начали отсчитывать с 1996‑го. Против такого поворота событий высказывались многие депутаты Верховного Совета и глава ЦИК страны Виктор Гончар, который накануне референдума был лишен должности. США и ЕС также отказались признать легитимность референдума.

Летом 1996 года почти 200 депутатов белорусского парламента подписали петицию об импичменте президента, обвинив его в нарушении Конституции. Однако Лукашенко было не остановить. «Отодвинув» плановые выборы с 1999 года на 2001-й, он успел выстроить в Беларуси настолько контролируемую систему, которая опиралась на силовиков и подавление гражданских свобод, что избирательный процесс в стране и доступ к нему независимых кандидатов превратился в фикцию. В 2001 году Лукашенко победил уже в первом туре, набрав 75,65% голосов, хотя ОБСЕ заявила, что процесс выборов не соответствовал международным стандартам.

Референдум 2004 года снял ограничение на количество президентских сроков в Беларуси (ранее было не более двух), и с тех пор каждые новые выборы приносили Лукашенко заоблачные цифры поддержки. На выборах 2006 года он «получил» 82,97% голосов, в 2010-м — 79,65%, в 2015-м — 83,49%. Наконец, в 2020-м году ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко с результатом якобы в 80,10%.

Ни одна из этих избирательных кампаний не признавалась международными наблюдателями полностью открытой и свободной, при этом практически каждый выборы сопровождались разными формами «зачистки» политического поля еще до голосования и волнами общественных протестов после. А по итогам очевидных нарушений и тотальных протестов в Беларуси в 2020 году большинство стран Запада и вовсе отказались считать Лукашенко президентом.

5

Истребитель оппонентов

О том, насколько репрессивную систему выстроил Лукашенко, можно судить уже по событиям 90-х годов, когда в Беларуси исчезли, были убиты либо неожиданно умерли многие оппоненты белорусского президента. Свет на те события в декабре 2019 года пролил Юрий Гаравский, 41‑летний бывший боец специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси (СОБР). Он выехал в страны ЕС в поисках политического убежища и дал резонансное интервью Deutsche Welle (DW). Гаравский рассказал, что по приказу белорусского руководства он участвовал в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал оппозицию.

Все они пропали в 1999 году. Тогда, согласно прежней конституции, должен был истечь первый срок Лукашенко. Оппозиция требовала от Лукашенко отставки и назначения очередных выборов Но вдруг в апреле при загадочных обстоятельствах умер один из ее лидеров — 49‑летний Геннадий Карпенко, замглавы Верховного совета. Официальной причиной смерти власти назвали кровоизлияние в мозг.

А месяц спустя пропал без вести соратник Карпенко — экс-глава МВД Захаренко По словам Гаравского, его схватили вечером возле его дома, посадили в автомобиль и отвезли на учебную базу внутренних войск, где застрелили. В сентябре 1999-го бесследно исчезли еще два оппозиционера — Гончар и Красовский. Гаравский утверждает, что восьмеро собровцев схватили обоих мужчин в тот момент, когда они вышли из бани. Их вывезли в витебском направлении на законсервированную военную базу, где уже были вырыты могилы. Захваченных застрелили. «Тела мы закопали, а вещи сожгли», — рассказал экс-боец СОБРа, утверждая, что и в 2019-м году мог бы показать места захоронений. Реагируя на эту историю, Лукашенко заявил, что «никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды [уничтожать оппозицию]». Хотя именно по личном распоряжению диктатора в 2000-и году из СИЗО спустя сутки после задержания выпустили вероятного исполнители убийств, командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко.

После 1999−2000‑х, когда людей убивали или «исчезали», в Беларуси начали использовать для борьбы с оппозицией новый метод — посадки. Так, 19 декабря 2010 года, в ночь после проведения президентских выборов, на которых Лукашенко вновь праздновал победу, во время акции протеста правоохранители задержали семерых кандидатов в президенты. Четверо из них получили тюремные сроки. Всего после тех выборов за решеткой по политическим статьям оказались более 40 человек.

Апогеем подобных «посадок» стала волна политических репрессий, которую режим Лукашенко развернул перед выборами 2020 года. Был безосновательно задержан и впоследствии приговорен к 18 годам заключения (за «подготовку и организацию уличных беспорядков») видеоблогер и критик режима Сергей Тихановский. Его супруга Светлана Тихановская в итоге стала кандидатом в президенты, объединила вокруг себя белорусскую оппозицию и, вероятно, в реальности выиграла выборы. Аналогично еще до выборов был задержан банкир Виктор Бабарико, один из главных соперников Лукашенко на тот момент, и многие члены команд оппозиционеров. Уголовное дело вскоре после дня голосования завели на незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало, который был вынужден покинуть страну, как и многие другие представители оппозиции.



6

Строитель мостов с Россией

С первых лет у власти Лукашенко проводил пророссийскую политику, способствуя сближению стран еще при президенте РФ Борисе Ельцине и потворствуя все большей зависимости Беларуси от Москвы. В 1994 году он был избран, обещая «восстановить бездарно уничтоженные связи с Россией», а уже в 1995 провел референдум, где 3 из 4 вопросов касались интеграции с РФ. Так русский язык в Беларуси получил статус второго государственного (хотя де-факто именно она сейчас доминирует в СМИ, образовании и других сферах жизни), а страна взяла официальный курс на экономическую интеграцию с РФ.

Через год после этого референдума Минск и Москва подписали Договор о создании сообщества Беларуси и России а уже в 1999-м было создано Союзное государство. В это надгосударственном образовании Беларусь формально сохраняет независимость от РФ, однако поэтапно шагает к общему с Россией политическому, экономическому, военному, таможенному, валютному, юридическому, гуманитарному, рыночному и культурному пространству. Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз активизировал втягивание Беларуси в Союзное государство в 2021 году, когда было утверждено 28 программ по интеграции двух стран в вопросах налогов, кредитов, созданию объединенных рынков нефти, газа (ожидается до конца 2023 года) и транспортных услуг.

Это сотрудничество базируется на тотальной экономической зависимости Беларуси от РФ. «Развитие демократии и свободного рынка было вялым, — описывал развитие страны при Лукашенко журнал The Economist в 2021 году. — Президент придерживался курса на Россию: могущественный сосед Беларуси поставляет ей дешевый газ и субсидированную сырую нефть, которую она перерабатывает и продает с прибылью». На Россию приходится почти половина белорусского товарооборота, и «ни одна страна не зависит от российского рынка так, как Беларусь», писал год назад шведский экономист Андерс Ослунд в материале для Atlantic Council.

7

Реинкарнатор Советского Союза в своей стране

Находясь почти три десятилетия у власти, Лукашенко остается закоренелым симпатиком СССР. Референдум 1995 года не только закрепил статус русского языка, но и заменил бело-красно-белый флаг Беларуси и ее исторический герб (были введены в 1991 году) на максимально близкие к государственным символам Белорусской ССР. Недаром знаменем массовых протестов 2020 года стал именно исторический белорусский БЧБ-флаг — как отсылка к временам до режима Лукашенко и до СССР. Сейчас этот флаг в Беларуси считается фактически незаконным.

Кроме символики, Лукашенко вернул в страну присущие Советскому Союзу принципы жесткого подавления свободных СМИ и общественных сил. По состоянию на 2022 году Беларусь занимает 153-е место из 180 стран мира в рейтинге свободы слова по версии Репортеров без границ, и эти позиции лишь ухудшаются от года к году (39,62 в этом году по сравнению с 49,18 в предыдущем). В рейтинге Freedom House Беларусь отнесена к «несвободным» странам и имеет лишь 8 баллов из 100, в которые оцениваются самые свободны государства (в 2021 году было 11 баллов).

«Беларусь — авторитарное государство, где выборы открыто фальсифицируются, а гражданские свободы жестоко ограничиваются», — выносит диагноз Беларуси Freedom House, напоминая, что здесь атакуют и произвольно задерживают тех журналистов и простых граждан, которые осмеливаются бросить вызов режиму — будь то протесты, освещение событий или публикация мнений в Интернете. «Судебная система и другие институты не обладают независимостью и власть Лукашенко им не подконтрольна», пишут авторы доклада за 2022 год.

По советскому образцу Александр Лукашенко выстроил и экономику Беларуси, львиную долю которой до сих пор занимает государственный сектор. Около двух третей белорусского экспорта в страны Запада в последни годы приходилось на четыре государственные топ-компании: Беларуськалий, производящая пятую часть всего калия в мире; два НПЗ Нафтан и Мозырь, а также компанию по производству нитратных удобрений Гродно Азот. Вторая группа — крупные госпредприятия, производящие продукцию для российского рынка по советским лекалам — от плит до бюстгальтеров. «Это модель, призванная обеспечить стабильность советского типа, но она не годится для экономического роста», — напоминал в 2021 году шведский экономист Андерс Ослунд, отмечая что белорусская экономика не росла с 2012 года. А единственный ее современный сектор — IT-отрасль — в значительной мере переехал в другие страны после репрессий 2020−2021 годов. В рейтинге экономических свобод Беларусь занимает 135 место из более чем 160 стран и занимает последнее место в Европе (45-е). «Государство контролирует 70% экономики, а коррупция присутствует на всех уровнях власти, часто безнаказанно», — констатируют составители списка, The Heritage Foundation.

8 «Усатый таракан» и «Саша 3%»

Такие прозвища надоевшего диктатора белорусы использовали в 2020 году, до и после сфальсифицированных выборов президента. По итогам решающего дня голосования 9 августа ЦИК Беларуси «насчитал» Лукашенко более 80% поддержки, однако такая фантастическая цифра резко контрастировала со множеством данных с избирательных участков, свидетельствовавших о внушительной доле голосов за Светлану Тихановскую. На некоторых из них, где комиссия посчитала голоса открыто и честно, оппозиционерка набрала 70−80 %, а Лукашенко — 15 %. «Все понимают, что Лукашенко проиграл. Неизвестно, с каким результатом, но он точно проиграл», — говорил тогда НВ Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS).



Диктатору припомнили и проведенный в мае 2022 года интернет опрос популярных белорусских сайтов Tut.by и Onliner, согласно которому за Лукашенко оказались готовы проголосовать лишь 3−6% респондентов. Реальный уровень поддержки Лукашенко, которого стали называть «Саша 3%», в Беларуси не знает никто: с 2016 года в Беларуси не публикуют данные соцопросов на общественно-политические темы.



Однако рекордные многотысячные протесты, наводнившие улицы Минска и других белорусских городов после президентских выборов, доказали, что на шестой президентский срок диктатор остался нелегитимно. Протесты, одним из лозунгов которых был призыв «Таракан, уходи!» режим подавил максимально жестоко. К концу 2020 года правозащитный центр Весна задокументировал более 1 тыс. показаний жертв пыток, фотосвидетельства которых облетели весь мир. Демонстрантов и критиков Лукашенко избивали на улицах и в застенках СИЗО, сотни людей получили тюремные сроки, Тихановская и другие лидеры оппозиции покинули Беларусь.

После выборов 2020 года Власти Беларуси распустили более 270 независимых некоммерческих организаций и общественных объединений, включая Белорусскую ассоциацию журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет и Белорусский ПЕН-центр. Силовики проводили обыски в офисах и домах оставшихся в стране активистов и правозащитников, было задержано более 110 журналистов, власти заблокировали доступ более чем к 100 новостным и медийным сайтам, в том числе к крупнейшему и самому популярному в Беларуси интернет-порталу Tut.by. Число политических заключенных в Беларуси сейчас превышает 1,2 тыс. человек, из страны выехали десятки тысяч белорусов, не желающих жить в условиях такого режима, сообщил в недавнем интервью НВ Журналист белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский. «Лукашенко воспринимают как узурпатора, сидящего во власти на штыках, в том числе российских», — описал он настроения в стране.

9

Политик-флюгер и мастер « флирта» с Западом

Сейчас режим Александра Лукашенко, как и российского тирана Владимира Путина, находится под многочисленными международными санкциями. Их новая волна была введена после репрессий, которые официальный Минск развернул в 2020 году против собственных граждан, а усилилась — на фоне пособничества Беларуси в войне против Украины.

Однако за 28 лет у власти Лукашенко неоднократно инициировал периоды условных «оттепелей», используя потепление отношений с ЕС и западными организациями как личный инструмент баланса между Москвой и Брюсселем. Самый заметный из таких периодов произошел в 2015 году, вскоре после переизбрания Лукашенко на новый срок. Тогда Минск помиловал экс-кандидата в президенты Николая Статкевича и еще пятерых политзаключенных, а также фигурантов ряда резонансных политических дел. Несколько месяцев в стране не было новых арестов, а митинги противников режима перестали разгонять — их лидеров «всего лишь» штрафовали.

С режима Лукашенко сняли часть санкций Евросоюза, США и Канады. Минск принимал у себя делегацию НАТО, вел переговоры с МВФ и добивался нового соглашения с ЕС в рамках программы Восточное партнерство. Однако на деле такая показательная смена курса никогда не приносила Беларуси глубинных изменений, напомнил аналитик Фонда Карнеги Максим Саморуков в своей статье Западный флирт Лукашенко (2015). Именно этим он пояснил относительной спокойную реакцию Москвы на подобные «метания» Лукашенко — в отличие от вторжения в Украину в 2014 году в ответ на проевропейскую Революцию достоинства.

«Кремль понимает, что во внешнеполитических решениях Запада ценности играют существенную роль. Это означает, что сближение Лукашенко с Западом никогда не будет серьезным, пока сохраняется его автократический внутренний режим. А поскольку Лукашенко не допустит никаких внутренних изменений, Москве не о чем беспокоиться», — констатировал Саморуков.

Свое истинное лицо Лукашенко вновь явил миру в 2020—2022 годах, подавив протесты в своей стране, посадив самолет западной авиакомпании с Романом Протасевичем на борту и помогая России захватывать Украины. Санкционный режим против Беларуси был возобновлен.

10 Единственный союзник Путина в войне против Украины

С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину Беларусь стала фактическим союзником Владимира Путина в этой войне. С ее территории войска армии РФ двинулись маршем на Киев и в другие северные регионы Украины, во вторжении была задействована белорусская железная дорога и медицинская инфраструктура. С белорусских аэродромов для бомбардировок и ударов по Украине взлетали российские самолеты, из Беларуси бьют по украинским городам российские ракеты. 7 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Александр Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль российских войск. Сейчас там обустраивают базу РФ, а на территории аэродрома находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М и дивизион С-400 Триумф ВС РФ. Кроме того, режим Лукашенко приступил к строительству ангаров для российских комплексов Искандер-М, которые ему недавно пообещал предоставить Владимир Путин. Речь идет о ракетах, способных нести ядерные боеголовки.



Ни одна другая страна мира не поддерживает варварскую российскую кампанию в Украине настолько открыто. Лукашенко использует этот факт еще и как повод для угроз. «Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто упрекает нас, вы что, не знали, что у нас самый тесный союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство — Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. И что, они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единственная группировка вооруженных сил? Практически единая армия. Вы же все это знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в „спецоперации“ определено мной давно», — сказал Лукашенко 3 июля, выступая с речью в день формальной «независимости» Беларуси.

К июлю 2022 года одним из главных вопросов, тревожащих Украину и страны Восточной Европы, остается возможное прямое участие Беларуси в войне. Военные аналитики и белорусские оппозиционеры расходятся во мнениях о том, насколько стремится участвовать в этой войне сам Лукашенко и уступит ли он давлению Кремля в конечном итоге.

Военный аналитик Олег Жданов ранее допускал, что основными направлениями белорусского вторжения могли бы стать Волынское и Ровенское, а главными целями — открытие второго фронта и атака на каналы поставок западной помощи в Украину. Сейчас он констатирует, что Лукашенко, скорее всего, «будет пытаться избежать прямого боевого столкновения до конца этой военной кампании».

Даже если Лукашенко избежит участия своей армии в войне, его режим понесет ответственность за соучастие в ней, убеждены опрошенные DW белорусские политологи и юристы. «Наш кусок ответственности — это соучастие в агрессии, нарушение принципа неприменения силы или угрозы силой. Хотя это не исключает личной ответственности высших должностных лиц Беларуси, если их вина за эти деяния будет доказана», — убеждена белорусский юрист-международник, эксперт Белорусского Хельсинского комитета Катерина Дейкало.



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