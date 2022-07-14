«Каша в головах». Как белорусское общество начинает находить консенсус относительно России — интервью с Вячоркой 14 июля, 18:45 Эксклюзив НВ Белорусская армия на учениях (Фото:Минобороны Беларуси)

Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, в эфире Радио НВ рассказал, как большинство жителей республики начинают понимать, что угрозой для Беларуси является именно Россия.

— Минобороны Беларуси сообщило, что РБ начала командно-штабные учения с территориальными войсками Жлобинского района на границе с Украиной. Каждый раз объявляют новые учения, продлятся до 14 июля. Что это за учения, к чему готовятся или демонстрируют, пытаются продемонстрировать?

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— Они действительно проводят учения каждый день. Задача, которую дает Генштаб — имитировать бурную деятельность. Как в советское время, вы главное покажите, что работаете и боретесь. Лукашенко попытается быть релевантным, демонстрировать свою любовь и лояльность Путину. Путину тоже выгодно, потому что это отвлекает ВСУ, оттягивает силы на границу с Беларусью. А для белорусов это создание постоянного ощущения врага, неминуемой войны. И в этой всей комбинации Лукашенко кажется защитником мира, что только благодаря Лукашенко еще нет войны. Вот война бы уже давно пришла в наши дома, но он сдерживает. И по пропагандистской этой мишуре на самом деле ничего существенного нет. Мы общаемся с этими людьми на границах, с разными бригадами, офицерами, несколько из них уже переехали в шенгенские страны и сейчас в безопасности. Они говорят, что там идет имитация, и воевать ни офицеры, ни солдаты, тем более, переходить на территорию Украины не собираются.

— То есть попытаться сделать так, чтобы в представлении белорусов вырисовался образ врага-украинца не получается, я правильно понимаю? Пропаганда не работает?

— Это невозможно, потому что белорусы никогда за всю историю не воевали с украинцами, никогда ни с кем не воевали больше, чем с россиянами. А сейчас нам пытаются просто перевернуть все с ног на голову и сказать, что вам нужно воевать с украинцами, это просто не укладывается в голове. Но создавать такое постоянное чувство неуверенности — это очень помогает Лукашенко, потому что в данной ситуации Лукашенко говорит: я — гарант стабильности, гарант мира. Там война, в Польше, в Литве войска НАТО, Финляндия и Швеция вступают в НАТО. А у нас здесь такой нейтралитет, псевдонейтралитет, хотя все понимают, что он уже давно продался и отдался Путину. И для него выгодно продолжать этот статус-кво как можно дольше, для него, как бы это ни звучало, выгодна эта война, потому что он отвлекает внимание от происходящего в стране террора. У нас сейчас несколько ребят ждут смертного приговора, партизаны, которые останавливали российские поезда. Сегодня будет приговор для Екатерины Андреевой, автору книги Белорусский Донбасс. Белорусская журналистка написала книгу о белорусских добровольцах, которые восемь лет воевали за Украину на Донбассе. И сейчас ей грозит до 12 лет тюрьмы. И чтобы всего этого террора и репрессий не было видно, он переключает внимание на войну и создание эдакой явной угрозы войны.

— Буквально накануне Лукашенко снова заявил, что якобы НАТО собирается совершить нападение на Россию через Украину и Беларусь. Я тоже вижу, что Лукашенко пытается как-то демонизировать образ НАТО, а что белорусы думают о НАТО? Они его боятся, хотят в НАТО, иронизируют над этими заявлениями Лукашенко? Каков образ НАТО в Беларуси?

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