Если бы Грузию возглавил Саакашвили, она начала бы боевые действия против российских оккупантов — политтехнолог 6 июля, 15:22 Сторонники Михеила Саакашвили возле грузинской клиники Вивамеди в Тбилиси, где его удерживают, 4 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Политтехнолог Сергей Гайдай в интервью Radio NV заявил, что, если бы Михеил Саакашвили снова возглавил Грузию, она бы начала боевые действия против российских оккупантов на своей территории.

«Если бы на данный момент Грузию снова возглавил бы Саакашвили, мы бы имели второй фронт. … Грузины бы начали боевые действия против российских оккупантов в Осетии, Абхазии. И, более того, достигли бы успеха. Потому что у сегодняшней России никаких сил нет не только защищать эти оккупированные грузинские территории», — сказал Гайдай в эфире Radio NV.

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Политтехнолог напомнил о мятеже главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который продемонстрировал, что россияне сейчас неспособны защитить даже Москву, и второй фронт в Грузии стал бы для них большой проблемой.

1 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала в случае поражения России в войне против Украины включить в мирные соглашения пункт об оставлении оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

После этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что, когда в марте 2022 года «говорил братьям-грузинам, что давайте помогайте и вместе будем работать, то Грузия в лице этих лиц отмолчалась».

Данилов также отметил, что гражданин Украины Михеил Саакашвили находится в ужасных условиях в грузинской тюрьме. Секретарь СНБО предложил грузинскому правительству проявить уважение к Саакашвили и отпустить его в Киев.



23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



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Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».