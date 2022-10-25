Зеленский озвучил идею об освобождении оккупированных РФ территорий Молдовы, Грузии и Японии
По словам Владимира Зеленского, стартом для этого может стать формат Крымской платформы (Фото:ОПУ)
Украинский президент Владимир Зеленский предложил создать международные площадки для деоккупации территорий Молдовы, Грузии и Японии, временно находящихся под контролем РФ.
Об этом он сказал во вторник, 25 октября, выступая первом парламентском саммите Международной Крымской платформы в Загребе.
По словам главы государства, именно эта площадка может стать стартом для реализации указанных проектов.
«Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий (Курильские острова — ред.)», — призвал Зеленский.
При этом он добавил, что «возрождением настоящего мира» может начаться именно с освобождения украинского Крыма.
«Российский потенциал агрессии будет уничтожен на корне, когда украинский флаг будет вновь на своем законном месте — в городах и селах Крыма. Крым должен быть освобожден от его использования Россией как плацдарма. Тогда мир почувствует, что потерь больше не будет, а люди почувствуют, что мир становится безопаснее», — подчеркнул президент.