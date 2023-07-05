«Из Москвы приказали его убить». Почему Саакашвили практически добровольно попал в тюрьму и какое будущее Грузии? Интервью NV 5 июля, 19:52 NV Премиум Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили выступает по видеосвязи во время судебного заседания, 3 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отличался смелыми и импульсивными решениями, поэтому фактически сам отправился на родину, где был заключен, притом приказ на его ликвидацию выдали в Москве, рассказал Radio NV политтехнолог Сергей Гайдай.

— Мы будем говорить о том, что происходит в Грузии и о Саакашвили. <...> Я откровенно говоря, не могу понять, как Михеил Саакашвили добровольно поехал, по сути, в российскую тюрьму. Она грузинская эта тюрьма, но, по сути, Путин получил доступ к своему врагу. И по сути дела сейчас происходит физическое уничтожение третьего президента Грузии. Чем руководствовался тогда Михеил Саакашвили тебе известно?

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— Да, для меня это очень понятно. Понимаешь, в Украине, к сожалению, сложился ложный образ, каким должен быть политик. Во-первых, обычный человек не может быть политиком. Для этого надо иметь как минимум два важных качества. Первое — это очень развитый интеллект, причем интеллект высокого уровня, социальный интеллект. Когда ты не просто являешься специалистом в каком-то деле, а ты понимаешь, как устроен мир, как устроено общество и ты видишь его со стороны. И ты поэтому можешь себе позволить не просто жить по каким-то правилам этого общества, а ты можешь создавать новые миры, новые цивилизации, менять их.