Данилов резко ответил на предложение Грузии по освобождению Южной Осетии и Абхазии после поражения РФ

1 февраля, 20:56
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Алексей Данилов (Фото:rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов резко отреагировал на предложение Грузии включить в соглашения между Украиной и Россией после поражения агрессора пункт об освобождении оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

«Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там нафантазировала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала РФ в 2008 году. Но, когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что давайте помогайте и будем вместе работать, то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась», — заявил он в эфире телемарафона.

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Данилов также отметил, что гражданин Украины Михеил Саакашвили находится в ужасных условиях в грузинской тюрьме. Секретарь предложил грузинскому правительству проявить уважение к Саакашвили и отпустить его в Киев.

«Я не знаю, в каком мире они живут. С одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны они издеваются над нашими гражданами. Это недопустимо просто», — заявил он.

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Ранее в этот день президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала в случае поражения России в войне против Украины включить в мирные соглашения пункт об оставлении оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что правительство Грузии убивает Саакашвили. Президент также поинтересовался, «за кого» сейчас Грузия, и отметил, что она относится к гражданам Украины так же, как страна-террорист Россия — к своим политикам.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Грузия Российская агрессия Южная Осетия Абхазия Алексей Данилов

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