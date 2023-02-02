«Её слова — не позиция власти». Что значит заявление президента Грузии о Абхазии и Осетии и к чему здесь внутренняя политика — интервью 2 февраля, 21:57 Эксклюзив NV Президент Грузии Саломе Зурабишвили (Фото:Giorgi Abdaladze/Wikipedia)

Маргарита Ахвледиани, главная редактор JamNews, в интервью Radio NV рассказала, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили стоит воспринимать как личную позиции в силу символичности её должности и учитывать реалии грузинской политики.

— Я думаю, что все украинцы поддерживают территориальную целостность Грузии и деоккупацию Абхазии и Южной Осетии. Но фоне тех предыдущих заявлений грузинских властей относительно войны России против Украины, относительно Украины в принципе, и некоторого сотрудничества с Россией, вот такое предложение президента Грузии звучит немножко странно. На счет того, чтобы вписать в мирный договор Украины и России еще и грузинские территории.

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— Это прозвучало странно и для публики внутри Грузии тоже, и довольно неожиданно. Поскольку вопросы эти очень параллельные и, может быть, связаны друг с другом, но точно не напрямую, чтобы можно было это обсуждать вместе. По крайней мере, это мнение, которое многие эксперты высказывают в Грузии, и это в частности мое мнение. Сегодня в Грузии большой конфликт между президентом и правительством.

Поэтому то, что заявляет президент Зурабишвили — это не значит, что это мнение властей Грузии или они как-то его разделяют, или вообще даже об этом думают. Поэтому все время нужно брать это в расчет, когда вы слушаете заявления Зурабишвили: что это заявление просто отдельного одного человека. И к властям Грузии часто это не имеет никакого отношения или даже противоречит.

— Можете объяснить суть этого конфликта, интересно, что происходит сейчас в грузинской политике?

— В Грузии руководителем страны является премьер-министр, а не президент. У президента роль представительская. То есть она может высказывать свои оценки, она может встречаться с различными деятелями мировыми. Но она не принимает решения и она не влияет на внутреннюю или внешнюю политику страны. И хотя к власти Зурабишвили, когда она была избрана, она была очень тесно связана и с олигархом Иванишвили, который считается теневым правителем страны, и с Грузинской мечтой, правящей партией. Но за время, пока она находится у власти, произошло их движение в противоположные стороны.