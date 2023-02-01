Россия должна покинуть Южную Осетию и Абхазию после поражения в Украине — президент Грузии 1 февраля, 17:49 Саломе Зурабишвили (Фото:Giorgi Abdaladze via Wikipedia)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала в случае поражения России в войне против Украины включить в мирные соглашения пункт об оставлении оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

Она подчеркнула, что Россия должна уйти со всех оккупированных территорий, сообщает Bloomberg.

«Россия должна узнать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий в регионе», — сказала она.

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Призыв Зурабишвили к восстановлению регионального порядка зависит от решающего поражения российского диктатора Владимира Путина в Украине, момент, который, по ее словам, быстро приближается.

«Россия уже практически проиграла сражения, если не полностью войну», — сказала она.

7 декабря премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии не будет представлять военную помощь Украине. В этом вопросе позиция Тбилиси не изменилась.



22 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил создать международные площадки для деоккупации территорий Молдовы, Грузии и Японии, временно находящихся под контролем РФ.