«Он был не очень рад». Буданов рассказал, как Россия готовила вариант «возвращения» Януковича 30 сентября, 23:02 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что страна-террорист Россия действительно собиралась «вернуть» беглого экс-президента Виктора Януковича в Украину в качестве своей марионетки.

В интервью Наталье Мосейчук в эфире телемарафона в пятницу, 30 сентября, Буданов сказал, что в Кремле не приняли оконочательно решение по поводу того, кого хотят сделать марионеточным «президентом», и рассматривали несколько вариантов.



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«Один из самых дурацких, по моему мнению, — это вариант возвращения Януковича. Его на самом деле подготовили к этому. У нас была достаточно хорошая агентурная информация из его окружения, как он готовился… Кстати, он сам был не очень рад этой идее. Но такой вариант был», — отметил глава ГУР.

В марте Украинская правда со ссылкой на источники в разведке сообщала, что, по замыслу главы российского режима Владимира Путина, Янукович должен был стать нелегитимным «президентом» Украины.

Газета WP писала, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская ФСБ подготовила два марионеточных «правительства» в надежде на захват Киева.