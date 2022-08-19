ФСБ готовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева — WP 19 августа, 12:27 Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Перед полномасштабным вторжением в Украину российская ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева, сообщает The Washington Post.

По данным издания, ФСБ тесно сотрудничала с известными коллаборантами и создала по крайней мере два пророссийских правительства в ожидании.

Среди основных союзников ФСБ были беглый президент Украины Виктор Янукович и пророссийский политик Виктор Медведчук.

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Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть.

Вторая группа, которая состояла из бывших членов партии Януковича, собралась на территории юга Украины, которую в начале войны захватили российские войска.

Ранее издание WP писало, что диктатор Владимир Путин планировал захватить большую часть Украины, а президента Владимира Зеленского должны были отстранить от власти и убить, «если понадобится».

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