Российские военные сбили несколько своих самолетов в начале вторжения в Украину — FT 23 февраля, 15:09 Российский военный вертолет Ми-28 над временно оккупированной Луганской областью, 25 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В первые дни полномасштабного вторжения в Украину армия РФ сбила несколько собственных военных самолетов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на двух западных и одного украинского чиновников.

Они не уточнили, где и когда именно это произошло. По словам чиновников, как результат, Россия потеряла пилотов, у которых также был опыт боевых операций с привлечением сухопутных войск.

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Бывший высокопоставленный чиновник США заявил FT, что, вероятно, количество сбитых таким образом самолетов РФ не исчисляется «двузначными цифрами», но таких случаев было «не один и не два».

«Огня по своим было много», — заявил он, допустив, что в начале вторжения у россиян «не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собственной жизнью в этой безумной обстановке».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал газете, что россияне сбивали свои самолеты и вертолеты из артиллерийских установок, танков — «это даже показывают наши перехваты их разговоров».

По данным Генштаба ВСУ от 24 февраля 2022 года РФ потеряла 299 самолетов и 287 вертолетов. В украинской разведке рассказали, что боевая авиация оккупантов сейчас размещена в основном на территории РФ как минимум в 200 км от госграницы Украины вне досягаемости огня украинских сил.