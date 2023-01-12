Украина после победы будет добиваться выдачи Медведчука и других коллаборантов, если те еще «будут физических существовать» — Подоляк

12 января, 01:24
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет добиваться от России выдачи подозреваемых в госизмене политиков, если те еще «будут физически существовать».

В эфире телемарафона в среду, 11 января Подоляк ответил на вопрос, не означает ли лишение украинского гражданства Виктора Медведчука и еще трех подозреваемых в госизмене нардепов, что их таким образом освободили от уголовной ответственности.

Видео дня

По словам советника главы ОП, если преступление совершено на территории Украины, это не имеет значения, потому что в момент совершения преступления они были украинскими гражданами.

Читайте также:
В Украине продолжают судить Медведчука, переданного России в рамках обмена — Офис генпрокурора

«По всем субъектам можно проводить любые следственные действия. Не имеет значения, есть ли у них паспорт Украины… Мы будем доводить [дела] до конца, будем подавать в розыски», — подчеркнул Подоляк.

Он сказал, что с лишением гражданства некоторые люди лишились возможности влиять на «политический, медийный или религиозный процесс в Украине».

Читайте также:
Глава СБУ о Медведчуке в Ялте: Сначала, извините, тюрьма и вши, потом — обмен, а потом — яичница в Крыму
Читайте также:

Виктор Медведчук (Фото:ОП) «С ковровой дорожкой не встречали». Буданов рассказал, где после обмена оказался Медведчук

Подоляк также заявил, что после победы Украины страна-агрессор Россия будет обсуждать за столом переговоров «вопрос передачи всех этих субъектов, в том числе коллаборантов».

«Мы-то попробуем добиться их выдачи. Вопрос в том, будут ли они физически существовать. Потому что для России будет важно, чтобы свидетелей масштабного преступления войны с 2014, а особенно 2022 года, не было… Мне кажется, все эти люди еще даже не понимают, в какую беду попадают…», — добавил он.

10 января президент Владимир Зеленский подтвердил, что нардепы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены украинского гражданства. Все они подозреваются в госизмене и покинули Украину.

«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают», — сказал он.

По словам президента, у «максимального большинства» лишенных гражданства людей было гражданство другой страны.

https://www.youtube.com/embed/XvxoIRoPwBg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Гражданство Виктор Медведчук Государственная измена Лишение гражданства Тарас Козак Михаил Подоляк Война России против Украины гражданство Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X