Украина после победы будет добиваться выдачи Медведчука и других коллаборантов, если те еще «будут физических существовать» — Подоляк 12 января, 01:24 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет добиваться от России выдачи подозреваемых в госизмене политиков, если те еще «будут физически существовать».

В эфире телемарафона в среду, 11 января Подоляк ответил на вопрос, не означает ли лишение украинского гражданства Виктора Медведчука и еще трех подозреваемых в госизмене нардепов, что их таким образом освободили от уголовной ответственности.



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По словам советника главы ОП, если преступление совершено на территории Украины, это не имеет значения, потому что в момент совершения преступления они были украинскими гражданами.

«По всем субъектам можно проводить любые следственные действия. Не имеет значения, есть ли у них паспорт Украины… Мы будем доводить [дела] до конца, будем подавать в розыски», — подчеркнул Подоляк.

Он сказал, что с лишением гражданства некоторые люди лишились возможности влиять на «политический, медийный или религиозный процесс в Украине».

Подоляк также заявил, что после победы Украины страна-агрессор Россия будет обсуждать за столом переговоров «вопрос передачи всех этих субъектов, в том числе коллаборантов».

«Мы-то попробуем добиться их выдачи. Вопрос в том, будут ли они физически существовать. Потому что для России будет важно, чтобы свидетелей масштабного преступления войны с 2014, а особенно 2022 года, не было… Мне кажется, все эти люди еще даже не понимают, в какую беду попадают…», — добавил он.

10 января президент Владимир Зеленский подтвердил, что нардепы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены украинского гражданства. Все они подозреваются в госизмене и покинули Украину.

«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают», — сказал он.

По словам президента, у «максимального большинства» лишенных гражданства людей было гражданство другой страны.