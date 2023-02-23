Путин признал провал своего «блицкрига», о котором не знало даже высшее руководство Кремля — FT 23 февраля, 18:06 Платформа с фигурой российского диктатора Владимира Путина, принимающего кровавую ванну, на карнавале в Дюссельдорфе, Германия, 20 февраля (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

О решении российского диктатора Путина начать широкомасштабное вторжение в Украину не знало высшее руководство Кремля, а сам глава кремлевского режима в узком кругу признал провал своего «блицкрига», — об этом идет речь в статье Financial Times, опубликованной в четверг, 23 февраля.

FT утверждает, что решение о полномасштабном вторжении в Украину «застало врасплох» главу МИД страны-агрессора Сергея Лаврова, а высшее руководство Кремля узнало о нем «только когда увидело, как Путин утром объявляет по телевидению „специальную военную операцию“».



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Позже в тот же день несколько десятков олигархов собрались в Кремле на встречу, организованную накануне, пишет FT. Один из них спросил Лаврова, «как Путин мог спланировать такое грандиозное вторжение в таком узком кругу». По словам собеседника FT, Лавров ответил: «У него три советника: Иван Грозный. Петр I. И Екатерина II».



В материале FT сказано, что план главы кремлевского режима предусматривал «захват Киева в считанные дни в ходе блестящего, сравнительно бескровного блицкрига». Собеседники издания среди нынешних и бывших официальных лиц страны-террориста говорят, что Путин утверждает, что у него якобы «нет другого выбора», кроме как продолжать вторжение любой ценой, несмотря на огромные потери России — как военные, так и экономические и финансовые.

«Он говорит своим приближенным: „Оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии бардак. В промышленности бардак. Но хорошо, что мы узнали об этом именно так, а не тогда, когда к нам вторгается НАТО“», — заявил бывший чиновник.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-террорист РФ потеряла около 145 850 оккупантов, 3350 танков, 299 самолетов, 287 вертолетов, 2029 БПЛА, 18 кораблей и катеров и не только.