Суд отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога
Виктор Медведчук (Фото:СБУ)
Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку — арест без возможности внесения залога.
Таким решением судья удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований. Еще в марте этот суд избрал Медведчуку такую же меру пресечения — в виде содержания под стражей. Однако поскольку подозреваемого разыскивали, меру пресечения избрали заочно.
15 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчук должен получить меру пресечения в виде содержания под стражей после побега из-под домашнего ареста.
Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, 27 февраля сбежал из-под домашнего ареста.
Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.
Жена Медведчука Оксана Марченко 13 апреля обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовала освободить его, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».
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