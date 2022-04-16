Суд отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога 16 апреля, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:СБУ)

Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку — арест без возможности внесения залога.

Таким решением судья удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований. Еще в марте этот суд избрал Медведчуку такую же меру пресечения — в виде содержания под стражей. Однако поскольку подозреваемого разыскивали, меру пресечения избрали заочно.

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15 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчук должен получить меру пресечения в виде содержания под стражей после побега из-под домашнего ареста.

Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, 27 февраля сбежал из-под домашнего ареста.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Жена Медведчука Оксана Марченко 13 апреля обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовала освободить его, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».

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