Суд отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога

16 апреля, 19:06
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Виктор Медведчук (Фото:СБУ)

Виктор Медведчук (Фото:СБУ)

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Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку — арест без возможности внесения залога.

Таким решением судья удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований. Еще в марте этот суд избрал Медведчуку такую же меру пресечения — в виде содержания под стражей. Однако поскольку подозреваемого разыскивали, меру пресечения избрали заочно.

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15 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчук должен получить меру пресечения в виде содержания под стражей после побега из-под домашнего ареста.

Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, 27 февраля сбежал из-под домашнего ареста.

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Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Жена Медведчука Оксана Марченко 13 апреля обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовала освободить его, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Виктор Медведчук Государственная измена Мера пресечения Оппозиционная платформа - За жизнь

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