После Бучи, Краматорска, Мариуполя. Подоляк рассказал, как изменились переговоры с Россией и чем занимается Абрамович 19 апреля, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле 29 марта (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

После массовых убийств в Буче, Краматорске и Мариуполе невозможно воспринимать переговоры с Россией безэмоционально, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

«У нас было очень удачное формульное решение, как выйти из войны и как получить для Украины гарантии безопасности с точки зрения того, чтобы не повторилась ситуация, когда мы один на один с очень агрессивной империей под названием Российская Федерация. <...> После этого мы получили ужасающую историю в Киевской области, существенно изменившую переговорный фон. После Бучи эмоционально воспринимать переговоры сухо уже невозможно. И после этого еще был Краматорск — убийства людей на вокзале, а после этого у нас есть Мариуполь, который физически уничтожают, а там есть дети», — отметил Подоляк.

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В то же время, добавил он, процесс продолжается, стороны ожидают развития событий на войне:

«Продолжается работа в юридических подгруппах, которые дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины, чтобы он соответствовал международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран — потенциальных гарантов. Это все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения».

17 апреля сразу два американских издания сообщили о визите российского олигарха Романа Абрамовича в Киев. Подоляк отметил, что не располагает информацией о приезде миллиардера в украинскую столицу, но разъяснил его роль в переговорах с Россией:

«Он является членом российской делегации, прежде всего. Но он выполняет в ней функцию медиатора, который должен делать [так], чтобы диалог все же происходил с учетом очень негативного отношения нашего, например, к российской делегации, или российской делегации, которая продолжает считать, что они здесь занимаются какой-то денацификацией, [к нам]. Его задача эти углы сглаживать».

Переговоры между Россией и Украиной: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

Основной темой обсуждений, где позиции сторон наиболее сблизились, является нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина хочет в обмен на это получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН. Переговоры на этот счет между Киевом и возможными гарантами продолжаются.

В то же время вопросы оккупированных Россией территорий остаются неопределенными. РФ против обсуждения статуса оккупированного ею Крыма, который Кремль считает своей территорией. Украинская делегация на встрече в Стамбуле в конце марта заявила, что вопрос Крыма предлагается вынести на отдельные переговоры. Предполагается, что они могут длиться до 15 лет и в это время стороны обязуются не решать вопрос военным путем.

В то же время вопросы оккупированных с 2014 года РФ территорий Луганской и Донецкой областей, которые Москва считает отдельными республиками, будут решать непосредственно Путин и Зеленский. Они могут встретиться, как только переговорные делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, включая Швейцарию, Турцию и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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