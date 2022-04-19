Кулеба — об окончании войны в Украине: Будет решаться на поле боя 19 апреля, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что конец полномасштабной войны России против Украины будет решаться на поле боя.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Интервьюер France 24 спросил, могут ли переговоры между Украиной и Россией привести к завершению войны, на что глава МИД Украины ответил:



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«Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров».

В интервью Кулеба также призвал Францию последовать примеру США, увеличив поставки оборонной техники в Украину, а также квалифицировать как геноцид зверства, совершаемые российскими оккупантами на украинской территории. Он подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина нужно победить всеми средствами — «военными, политическими и экономическими».



Ранее премьер-министр Италии Марио Драги после переговоров с Путиным заявил, что российский диктатор сейчас не хочет прекращать войну и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«В телефонном разговоре я объяснил ему, что звоню поговорить о мире. Я спросил его: „Когда вы планируете увидеться с Зеленским? Только вы вдвоем можете это остановить“. Он ответил: „Пока еще не время“. Я предложил: „Объявите о прекращении огня“. Он снова за свое: „Нет, пока не время“», — рассказал Драги.

Зеленский подчеркивал: то, сколько продлится война России против Украины, решается на двух направлениях — успехи украинских военных на поле боя и санкционное давление на страну-агрессора.

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