Кулеба — об окончании войны в Украине: Будет решаться на поле боя
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что конец полномасштабной войны России против Украины будет решаться на поле боя.
Война России против Украины — главные события 19 апреля
Интервьюер France 24 спросил, могут ли переговоры между Украиной и Россией привести к завершению войны, на что глава МИД Украины ответил:
«Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров».
В интервью Кулеба также призвал Францию последовать примеру США, увеличив поставки оборонной техники в Украину, а также квалифицировать как геноцид зверства, совершаемые российскими оккупантами на украинской территории. Он подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина нужно победить всеми средствами — «военными, политическими и экономическими».
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги после переговоров с Путиным заявил, что российский диктатор сейчас не хочет прекращать войну и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«В телефонном разговоре я объяснил ему, что звоню поговорить о мире. Я спросил его: „Когда вы планируете увидеться с Зеленским? Только вы вдвоем можете это остановить“. Он ответил: „Пока еще не время“. Я предложил: „Объявите о прекращении огня“. Он снова за свое: „Нет, пока не время“», — рассказал Драги.
Зеленский подчеркивал: то, сколько продлится война России против Украины, решается на двух направлениях — успехи украинских военных на поле боя и санкционное давление на страну-агрессора.
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