Fortune и Bloomberg сообщили о визите российского олигарха Абрамовича в Киев для активизации переговоров

17 апреля, 00:31
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Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)

Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)

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Вечером в субботу, 16 апреля, сразу два влиятельных американских издания — Fortune и Bloomberg — сообщили о визите российского олигарха Романа Абрамовича в Киев. Его цель, по данным СМИ, — активизация переговоров между Украиной и РФ.

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Когда именно Абрамович приехал в Киев и с кем хочет встретиться, Fortune и Bloomberg не уточняют. Издания лишь сообщают, что цель визита российского олигарха, имеющего тесные связи с Кремлем, — активизировать переговорный процесс.

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Bloomberg пишет, что Абрамович приехал, чтобы «возродить» переговоры. Официальный представитель олигарха на запрос издания сообщил только, что тот «не в Киеве» и отказался от дальнейших комментариев. С Fortune представитель Абрамовича вообще отказался общаться.

В то же время, представитель украинской переговорной группы Михаил Подоляк не стал комментировать обоим изданиям возможный визит российского олигарха.

Роман Абрамович участвовал в нескольких раундах переговоров Украины и России, в частности, в Стамбуле как представитель российской стороны. С момента начала полномасштабного вторжения в РФ он уже приезжал в Киев. Детали встречи с Абрамовичем в начале марта ранее рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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Сам олигарх и его оцепление попали под санкции западных стран из-за российской агрессии.

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Теги:   Переговоры с Россией Роман Абрамович Война России против Украины

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