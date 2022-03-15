Переговоры с РФ возобновились: обсуждаются вопросы прекращения огня и вывода войск из Украины — Подоляк

15 марта, 15:22
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Михаил Подоляк (Фото:Handout via REUTERS)

Михаил Подоляк (Фото:Handout via REUTERS)

Украинская и российская делегации продолжают переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны», — написал он у себя в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503718739661004801

14 марта начался четвертый раунд переговоров в видеоформате между Украиной и РФ. Позиции Украины неизменны: мир, прекращение огня, отвод всех российских войск.

В тот же день Подоляк заявил, что в переговорах с Россией взяли техническую паузу.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Украина Михаил Подоляк Война России против Украины

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