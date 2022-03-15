Переговоры с РФ возобновились: обсуждаются вопросы прекращения огня и вывода войск из Украины — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:Handout via REUTERS)
Украинская и российская делегации продолжают переговоры о прекращении войны РФ против Украины.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны», — написал он у себя в Twitter.
14 марта начался четвертый раунд переговоров в видеоформате между Украиной и РФ. Позиции Украины неизменны: мир, прекращение огня, отвод всех российских войск.
В тот же день Подоляк заявил, что в переговорах с Россией взяли техническую паузу.
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